Başkan Erdoğan BM yolunda! ABD’deki Türkevi’nden çıkış yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katılmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne gitmek üzere Türkevi'nden çıkış yapıyor. Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Fransa öncülüğünde düzenlenecek olan Filistin'de iki devletli çözümü destekleyen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na katılıyor.