Başkan Erdoğan’dan BM’de Filistin Zirvesi’nde Şara ile ayaküstü sohbet

Başkan Erdoğan'dan BM'de Filistin Zirvesi'nde Şara ile ayaküstü sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 80. BM Genel Kurulu'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş-Şara ve Katar Emiri El Sani ile ayaküstü görüştü.
