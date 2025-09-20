Başkan Erdoğan - Trump görüşmesi manşetlerde! İsrail'i F-35 korkusu sardı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, uluslararası kamuoyunda büyük ilgi gördü. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan’ın Beyaz Saray’a davet edilmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, en çok konuşulan konu olası F-35 savaş uçağı anlaşması oldu. Dünya basını, Türkiye’nin bu adımla bölgesel caydırıcılığını artırabileceğini belirtirken, İsrail medyası gelişmenin Tel Aviv için ciddi bir güvenlik kaygısı yarattığını vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün (19 Eylül Cuma) telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Trump, Başkan Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'a davet ettiğini belirterek, "Sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Başkan Erdoğan da gerçekleşecek görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini aktardı.
Başkan Erdoğan'ın Trump ile gerçekleştireceği görüşme dünya basınında da geniş yankı buldu. Özellikle İsrail medyasını olası F-35 savaş uçağı anlaşması korkusu sardı.
İsrail merkezli Times of Israel gazetesi, Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 anlaşmasına varılabileceğinin altını çizerek, bu durumun İsrail'i endişelendirdiğini belirtti.
Bir diğer İsrail merkezli Maariv gazetesi ise "Başkan Erdoğan F-35'e yaklaşıyor: Trump Erdoğan ile olası anlaşmaya işaret ediyor" başlıklı haberinde, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satışının önünü açabileceğinden bahsetti.
Maariv, Ankara F-35 savaş uçaklarının yanı sıra Avrupa'dan Eurofighter Typhoon jetlerini de teslim alırsa Türkiye'nin operasyonel esnekliğinin ve bölgesel caydırıcılığının önemli ölçüde artacağını bildirdi.
İsrail merkezli Bizportal haber sitesi de Başkan Erdoğan'ın Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin stratejik bir adım olduğunu, bunun iki ülke arasındaki enerji ve bölgesel güvenlik ortaklığını geliştireceğini belirtti. Bizportal bu yakınlaşmanın İsrail'in aleyhine olduğunu vurguladı.
