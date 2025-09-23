BM zirvesi: Başkan Erdoğan ile Trump yan yana

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki tarihi Gazze manifestosu sonrası peş peşe kritik temaslar kurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'e baskının artırılması ve BM'deki sistemin revize edilmesi çağrısı yapan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti. BM'deki Gazze oturumuna iştirak eden Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Liderlerin bir araya geldiği toplantıda Başkan Erdoğan ve Trump'ın yan yana oturduğu dikkat çekerken ABD Başkanı "En önemli toplantım bu olacak" dedi.

