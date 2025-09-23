24 Eylül 2025, Çarşamba

BM zirvesi: Başkan Erdoğan ile Trump yan yana
BM zirvesi: Başkan Erdoğan ile Trump yan yana

BM zirvesi: Başkan Erdoğan ile Trump yan yana

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 23:24
Güncelleme:23.09.2025 23:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki tarihi Gazze manifestosu sonrası peş peşe kritik temaslar kurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'e baskının artırılması ve BM'deki sistemin revize edilmesi çağrısı yapan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti. BM'deki Gazze oturumuna iştirak eden Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Liderlerin bir araya geldiği toplantıda Başkan Erdoğan ve Trump'ın yan yana oturduğu dikkat çekerken ABD Başkanı "En önemli toplantım bu olacak" dedi.
