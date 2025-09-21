Başkan Erdoğan’dan kritik ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar: Her zaman Filistin’in yanında olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Gazze'deki vahşeti gündeme getireceğini söyleyen Başkan Erdoğan "İki devletli çözüme ivme kazandırılmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan BMGK'da Filistin'i tanıyan birkaç devletin daha olacağının altını çizdi. Özgür Özel'in Trump hakkındaki iftirasına ilişkin de konuşan Erdoğan "Sağır duymaz uydurur" yanıtını verdi.

