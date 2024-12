Yenidoğan bebek ölümlerini Araştırma Komisyonu toplandı!

İstanbul'da bazı özal hastanelerde yaşanan yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere topland. Komisyona, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlık etti.

Komisyon Başkanı Şan, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin olayın kronolojisi, oluş biçimi, yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri ile alınan önlemlerin dinlenmesi amacıyla çağrıldığını belirterek, "Öncelikli hedefimiz, bu olaylardan çıkarımlar yaparak daha sağlam bir sağlık sistemine ulaşmaktır. Sağlık Bakanlığımızın sunumlarıyla mevcut durumun analizini yapmayı, akabinde de önleyici adımları tartışmayı planlıyoruz" dedi.

Yenidoğan skandalında ruhsatı iptal edilen hastane

300 KİŞİNİN TELEFONU DİNLENDİ

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu Yenidoğan Çetesi davasının soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Hacıfazlıoğlu, CİMER'e ilk şikayetin 27 Mart 2023 tarihinde yapıldığını, 2 Mayıs 2023 tarihinde ise olağan dışı denetimlerin yapıldığını belirtti.

Denetimlerin ardından 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulduğu belirten Hacıfazlıoğlu, 20 Haziran 2023 tarihinde teknik, fiziki takip ve telefon dinlemesi için hakimden izin alındığını, 2024 yılı şubat ayına kadar sürecin devam ettiğini söyledi. Yapılan 9 ayrı dinleme kararı ile toplam 300 kişinin dinlendiği öğrenildi.

OLAĞAN DIŞI EŞ ZAMANLI DENETİMLER

Hacıfazlıoğlu, 25 Eylül 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından neonatolog (yenidoğan yoğun bakım) uzman hekimlerden oluşturulan denetim ekiplerinin, savcılık ve emniyetle iş birliği içinde olağan dışı eş zamanlı denetimler yaptığını belirtti.

Hacıfazlıoğlu, eş zamanlı yapılan teknik takibe yansıyan ve en önemli delilleri oluşturan tape (İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kaydedilmesi) kayıtlarını da paylaştı.

'ÇOMAK SOKTULAR KOVANIMIZA'

Denetim sırasında elde edilen ve paylaşılan örnek bazı görüşmelerde şunlar yer aldı:

- F.S.: Bizimkilere fiili girmişler hemen sabah aynı anda eş anlı girmişler hepsine.



- C.H.K.: Her türlü işi yolsuzluğu her türlü usulsüzlüğü açığa çıkarttılar. Çomak soktular kovanımıza.- H.B.G.: Adamlar her tarafı basmış bütün epikriz dosyalarını inceliyorlar eş zamanlı her yere girdiler eş zamanlı şafak operasyonu yapar gibi girdiler.

- H.D.T.: Normal değil ya ben hayatımda böyle denetim görmedim abi yıllardır. İl sağlık müdürü dedi, sağlık bakanından sonraki en yetkili kişi size kafayı takmış diyor. İl sağlık müdürü dedi, hayatımda bu kadar ciddi bir olay hiç görmedim dedi.

- C.A.: Evet evet, hepsini didiklediler bizde de öyle bütün kan sonuçlarına kadar baktılar.



- S.Ş.: Hasta dosyaları epikrizler arşivden 115 tane dosya çıkarttırdılar, fotokopilerini istediler sonra epikrizlerle şeyler. Hastalar uyumlu mu yok entübe gösterilmiş akciğer filmi göster, çok kötüydü Doğukan, epikrizleri veremedik o ayrı bir durum.



-E.A.: Valla hocam her şeye bakıyorlar işte neden burada, tek hemşire var moladakiler yokken burada kim var ona bile taktılar."