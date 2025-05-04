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Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Kimler başvurabilir? Branş ve kontenjan dağılımı: Temizlik görevlisi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı, merkezi ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alacağını duyurdu. Alımlar, resmi ilanla duyurulurken başvuru süreçlerine ilişkin detaylar açıklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.05.2025 16:24
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Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Kimler başvurabilir? Branş ve kontenjan dağılımı: Temizlik görevlisi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 19 bin personel alımı yapacak. Alımlar kapsamında 15 bin 342 sözleşmeli personel KPSS puanıyla, 3 bin 658 sürekli işçi ise kura ve noter huzurunda yapılacak işlemlerle belirlenecek.

3 BİN 658 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

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Sağlık Bakanlığı ayrıca temizlik, güvenlik, destek ve mutfak hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alacak.

Alım Yapılacak Kadrolar:

🔶3.170 Temizlik Görevlisi

🔶240 Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

🔶242 Klinik Destek Elemanı (Hastane)

🔶6 Aşçı

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Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 5 Mayıs 2025

Bitiş: 9 Mayıs 2025

BAŞVURULAR BAŞLADIĞINDA BU LİNKE TIKLAYARAK BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ!

Başvuru Yeri:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-şube: esube.iskur.gov.tr

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Ayrıca duyurulara şu adreslerden ulaşılabilir:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü: yhgm.saglik.gov.tr

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: kamuilan.sbb.gov.tr

Başvuru Şekli:

🔶Adaylar, İŞKUR'un e-şubesi üzerinden online olarak başvuru yapacak.

🔶Her aday sadece bir meslek ve bir il için başvuru yapabilecek.

🔶Başvurularda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'nde yer alan adres dikkate alınacak.

15 BİN 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

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Sağlık Bakanlığı, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 2 Mayıs 2025

Bitiş: 8 Mayıs 2025

Başvuru Yeri:

ÖSYM'nin resmi internet sitesi: osym.gov.tr

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Başvuru Şekli:

Yalnızca ÖSYM'nin online sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak tercih yapılabilecek.

Posta yoluyla veya elden yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

Pozisyon Dağılımı:

Pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre detayları Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alıyor.

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Bakan Memişoğlu'ndan Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

Ayrıca, toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."

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