Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Kimler başvurabilir? Branş ve kontenjan dağılımı: Temizlik görevlisi, güvenlik...

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Bakan Memişoğlu'ndan Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

Ayrıca, toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."