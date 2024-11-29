Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Hastane müdürü basın ve yargıyı suçladı

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanıklı davada tutuksuz sanıkların savunmaları başladı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bugüne kadar toplam 40 sanığın savunması alınan davada 10'uncu duruşma, saat 10.20 sıralarında tutuksuz sanık Hıdır Yüksel'in savunmasıyla başladı.

Yenidoğan Çetesi davasında tutuksuz sanıklar savunma yapıyor

"BÖYLE BİR ŞEY OLMASI İMKANSIZ"

Sanık Hıdır Yüksel, "55 senelik hekimim. Devlet hastanesinde başhekimlik yaptım. Çorlu Reyap Hastanesinde başhekimlik yaptım ardından İstanbul Reyap Hastanesinde mesul müdür oldum. Yurt dışında kadın doğum iktisadisi yaptım. Yolsuzluğa usulsüzlüğe sebep vermedim. Çalıştığım yerde böyle birşey olması imkansız. Reyap Hastanesinde resul müdür olduğum için yenidoğan sorumlu hekim ve orada çalışanları ismen tanırım. Esenyurt Reyap Hastanesinde müdürken, Fırat Sarı, Cansu hemşire, Mehtap hemşire vardı tanıdığım. Hastanede işletme gibi bir şey yok. Kurumsal bir hastaneyiz. Yenidoğan servisimiz 25 yataklı olduğu için bazen kendi hastalarımızı bile karşılayamadığımız için, kapasitesi büyük olduğu için dışarıdan hasta geldiğini tahmin etmiyorum. İdari anlamda kurumsal bir hastane, başhekim, servis sorumlusu, genel müdür, insan kaynakları olur. Genel Müdür Özgür Tosunel'di yönetimle ilgilenirdi, hasta şikayeti, hasta memnuniyetiyle her yeri dolaşıp, yenidoğanda ise steril bir alan olduğu için bunları sorardık" dedi.

Yenidoğan Çetesi davasında tutuksuz sanıklar savunma yapıyor

"REYAP HASTANESİ'NDE CÜZİ BİR ORTAKLIĞIM VAR"

Yüksel, "Anne babadan gelmiş herhangi bir şikayet yok. Yenidoğan denetlenir, hastane denetlenir bu konuda herhangibir hatamız yok. Hastanemiz çok yoğun, son teknolojiyle donatılmış bir hastanedir. İlker Gönen'i tanımam söylediğim 3 kişi dışında kimseyi tanımıyorum. Yenidoğanda kaç küvez var takibi konusunda, sorumlu hemşire var Fırat Sarı'ya sorarız bir sorun, bir sıkıntı var mı diye. Mehtap Sayar sorumlu hemşireydi. Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök'ü, Renginar Molla'yı tanımam. Reyap Hastanesinde yüzde 5 yüzde 10 gibi cüzi bir ortaklığım var. Çorlu ve İstanbul Reyap Hastanesi ortaktır kardeşler çalıştırıyor." dedi. Mahkeme başkanının, 'Reyap Hastanesi doktoru Çorlu Reyap hastanesinde doktorluk yapabilir mi? ' sorusuna cevap veren sanık, "Sağlık müdürlüğü gönderirse olur. Fırat Sarı maaşını nasıl alır ben bilemem, bu konuları bilmem imkansız. Şirketler hakkında bilgim yok kardeşler çalıştırıyor. Özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın verdiği çalışmalar dahilinde, çalışma belgesi alınmadan çalışmak imkansız. Çalışma izni gelir o şekilde çalışmaya başlar" dedi.

'HASTA RAPORLARI İNCELENMEMİŞTİR'

Tutuksuz sanık Birinci Hastanesi mesul müdürü Ali Aksu ise savunmasında, "1969 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldim. Üç çocuk babasıyım. 32 yıllık meslek hayatımda binlerce ameliyat yaptım on binlerce hastam oldu. Böyle bir dosyayla suçlanmak çok üzücü. Dosyalardaki en önemli kelimelerden biri epikrizdir. Epikriz hastanın kimlik bilgileri, özgeçmişi, hekimlerin E-imzasıyla imzaladığı evraktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 8 Mart 2017 tarihinde yayınladığı özel hastanelerin faturaların incelenmesine dair yönetmeliği vardır. Basamağı yükseltmek demek ödeme yapılacağı anlamına gelmez. Basamak tüm hekimlerin mutabakatta olduğu anlamına gelmez. Türkiye sağlık bilişim sisteminde dünyanın en iyi ülkeleri arasında biridir. Veriler 4 otomasyon sisteminde canlı kaydedilir. Hasta, hastaneye müracaat ettiğinde 4 tane otomasyon sistemine gireriz Sağlık Bakanlığı'nın bu otomasyonlara tam erişim hakkı vardır. Davalarda yapılan tartışmanın kaynağı basamaklara göre ödeme yapmasıdır. Basamak düzeyler arasında farklılıktan kaynaklanan SGK ile hastaneler arasında bir çok dava vardır. Epikriz düzenlemesi, basamak verilerin değiştirmesi hemşireler tarafından değiştirmesi mümkün değil. Üzerime atılan ikinci suçlama 'İhmali davranışla kasten adam öldürme'. Öncelikle uzman görüşüyle ilgili, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan devlet hastanesinde çalışan 3 çocuk babası tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanacak raporda Çapa gibi köklü hastanelerde çakışan hekimler olmalıdır. Subjektif yorumlar yapılmış, hasta raporları incelenmemiştir" ifade etti.