Kurumlar Vergisi son ödeme tarihi 2025 | Kurumlar vergisi nedir, nereden, nasıl ödenir?

2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyan süreci devam ederken, son ödeme tarihiyle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) önemli bir duyuru geldi. Beyan ve ödeme süresi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
Kimler Kurumlar Vergisi Mükellefi?
Kurumlar Vergisi; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin yanı sıra iş ortaklıklarını da kapsıyor. Beyan dönemi her yıl nisan ayında gerçekleşiyor ve mükelleflerin bu süreçte işlemlerini elektronik ortamdan tamamlaması gerekiyor.
GİB'ten Resmî Açıklama Geldi
Gelir İdaresi Başkanlığı, 29 Nisan 2025 tarihli ve 188 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme tarihini 5 Mayıs 2025'e uzattı.
Ayrıca, elektronik defterlerin (e-Defter) oluşturulma ve imzalanma süresi ile sistem yükleme tarihleri de 16 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar uzatıldı. Bu kapsamda mükellefler, teknik veya operasyonel nedenlerle süreyi kaçırmadan beyanda bulunabilecek.
Kurumlar Vergisi Nasıl Ödenir?
Vergi ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların internet şubeleri, mobil bankacılık kanalları, şubeler ve telefon bankacılığı gibi alternatif yöntemler de kullanılabiliyor.
Yurt dışında bulunan mükellefler de banka veya kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyor. Tüm bu yöntemlerle, vergi borcu tahakkuk eden tutar üzerinden belirtilen süre içinde ödenebiliyor.
Son Gün 5 Mayıs
Gelir İdaresi'nin açıklamasına göre, 2024 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamesinin ve ödeme işlemlerinin son günü 5 Mayıs 2025. Mükelleflerin bu tarihe kadar beyannamelerini sunmaları ve ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi takdirde cezai işlemlerle karşılaşmaları mümkün.