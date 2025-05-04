Özgür Özel’e yapılan saldırı: Yeni detaylar ilk kez A Haber’de! Tokat atmadan önce saldırgan ne yaptı?

Saldırganın evlatlarını katlettiği olay 21 yıl önce Sabah gazetesinde manşet olmuştu (ahaber.com.tr)

BAKANLIK DUYURDU: SİCİLİ ÇOK KABARIK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır." denildi.

İLK DETAYLAR A HABER'DE

Yaşanan saldırı Türkiye'nin gündemine otururken A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman saldırının detayları canlı yayında açıkladı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman detayları açıkladı (ahaber.com.tr)

İşte Karaman'ın sözlerinde öne çıkanlar:

SALDIRGAN NE İŞLE UĞRAŞIYORDU?

2004'de iki tane çocuğunu öldüren bir katil bu adam. 1959 İskenderun doğumlu bir kişi. Cezaevine girmeden önce boyacılık ve marangozluk işleriyle uğraşan biri. 1984 yılında evlenmiş ve eşiyle büyük sorunlar yaşamış. 9 Mayıs 2004'de eve gelerek çocuklarını öldürmeye başlıyor. Ölmedikleri anlayınca onları bıçaklıyor.

"TÜM ÇOCUKLARININ SAÇLARINI DA SIFIRA VURUYORMUŞ"

Tüm çocuklarının saçlarını sıfıra vurduruyormuş.16 yıl 2 gün cezaevinde kalıyor ve 25 gün hastanede yaparak psikolojik tedavi görüyor. 2020'de cezaevinden çıkarak Alanya'daki otellerde bulaşıkçılık yapıyor. Şu anki mesleği de bulaşıkçılık.