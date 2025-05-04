Özgür Özel'e yapılan saldırı: Yeni detaylar ilk kez A Haber'de! Tokat atmadan önce saldırgan ne yaptı?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen anma töreninin ardından bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ve çocuk katili olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tengioğlu’nun sabıka kaydı ve geçmişi kamuoyuyla paylaşıldı. Saldırganla ilgili dikkat çeken bilgileri A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuşan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman aktardı. Karaman’a göre, Selçuk Tengioğlu sabah saatlerinde Beyoğlu’ndaki otelinden çıkarak Taksim’e geldi, Sırrı Süreyya Önder’i sevdiğini söyleyerek cenazeye katıldı. Pervin Buldan’ın konuşmasını beğendiğini ifade eden şahsın, törende bir süre alanda beklediği ve uygun anı bulunca Özgür Özel’e saldırdığı belirtildi. Nazif Karaman ayrıca saldırganın AKM binasına hiç girmediğini ve X-Ray cihazlarından geçmediğini de vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edilirken şahıs gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.
EVLAT KATİLİ ÇIKTI
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşayan 5 çocuk sahibi Selçuk Tengioğlu silahla yaraladığı iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkarken İçişleri Bakanlığı şahsın sicilini açıkladı.
BAKANLIK DUYURDU: SİCİLİ ÇOK KABARIK
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır." denildi.
İLK DETAYLAR A HABER'DE
Yaşanan saldırı Türkiye'nin gündemine otururken A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman saldırının detayları canlı yayında açıkladı.
İşte Karaman'ın sözlerinde öne çıkanlar:
SALDIRGAN NE İŞLE UĞRAŞIYORDU?
2004'de iki tane çocuğunu öldüren bir katil bu adam. 1959 İskenderun doğumlu bir kişi. Cezaevine girmeden önce boyacılık ve marangozluk işleriyle uğraşan biri. 1984 yılında evlenmiş ve eşiyle büyük sorunlar yaşamış. 9 Mayıs 2004'de eve gelerek çocuklarını öldürmeye başlıyor. Ölmedikleri anlayınca onları bıçaklıyor.
"TÜM ÇOCUKLARININ SAÇLARINI DA SIFIRA VURUYORMUŞ"
Tüm çocuklarının saçlarını sıfıra vurduruyormuş.16 yıl 2 gün cezaevinde kalıyor ve 25 gün hastanede yaparak psikolojik tedavi görüyor. 2020'de cezaevinden çıkarak Alanya'daki otellerde bulaşıkçılık yapıyor. Şu anki mesleği de bulaşıkçılık.
"ALANYA'DA BULAŞIKÇILIK YAPIYOR"
İstanbul'da bir otelde kalıyor ve 4000 TL kira veriyor. Bu olay olmasaydı yine İstanbul'dan Alanya'ya giderek bulaşıkçılık yapacaktı. İstanbul'a ilk geldiğinde bazı kafelerde de çalışmış.
SALDIRI ÖNCESİNDE NELER YAPTI?
Beyoğlu'nda kaldığı otelden Taksim'e geliyor ve Sırrı Süreyya Önder'i sevdiğini söyleyerek cenazeye gidiyor. Pervin Buldan'ın konuşmasını beğeniyor ve onu dinliyor. AKM'ye hiçbir şekilde girmiyor ve hiçbir X-Ray cihazından geçmiyor. Özgür Özel'i de hiç sevmediğini söyleyip saldırıyor.
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