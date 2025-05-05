Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! Çizgi film sorusuna verdiği cevapla herkes şoke oldu

İzleyicilerin heyecanla izlediği ve en çok para kazandıran program Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda sevenleri ile buluştu. ATV'nin sevilen ve Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumu ile yarışmada birbirinden renkli anlar yaşandı. 64 yaşındaki renkli yarışmacı ilk soruyu başarı ile tamamladı ve 4. soruya geldi. Karşısına çıkan çizgi film sorusuna verdiği cevapla başta sunucu Oktay Kaynarca ve herkesi şaşkına çeviren yarışmacı verdiği cevapla soruyu bilemedi. O soru ve yarışmacının cevabı ise gündem oldu. İşte yaşananlar....