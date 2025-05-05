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Milyoner'de şaşkına çeviren anlar! Çizgi film sorusuna verdiği cevapla herkes şoke oldu

İzleyicilerin heyecanla izlediği ve en çok para kazandıran program Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda sevenleri ile buluştu. ATV'nin sevilen ve Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumu ile yarışmada birbirinden renkli anlar yaşandı. 64 yaşındaki renkli yarışmacı ilk soruyu başarı ile tamamladı ve 4. soruya geldi. Karşısına çıkan çizgi film sorusuna verdiği cevapla başta sunucu Oktay Kaynarca ve herkesi şaşkına çeviren yarışmacı verdiği cevapla soruyu bilemedi. O soru ve yarışmacının cevabı ise gündem oldu. İşte yaşananlar....

Giriş Tarihi: 05.05.2025 01:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 01:12
Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Çizgi film sorusuna verdiği cevapla herkes şoke oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla, izleyicisiyle buluşan yarışma, yine bilgisine güvenen yarışmacıların büyük ödül için ter döktüğü anlara sahne oldu.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Çizgi film sorusuna verdiği cevapla herkes şoke oldu

Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı her zaman olduğu gibi dün akşam da heyecanla izlendi.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Çizgi film sorusuna verdiği cevapla herkes şoke oldu

Renkli anların yaşandığı yarışmada bazı dakikalar şaşkına çevirirken bazı dakikalar ise herkesi kahkahaya boğdu. Yarışmaya katılan 64 yaşındaki Fatma Yeğin ise o yarışmacılardan biri oldu.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Çizgi film sorusuna verdiği cevapla herkes şoke oldu

Yarışmaya kızı ve eşiyle gelen Fatma Yeğin, ilk 3 soruyu başarıyla tamamladı. 4. soruya gelen yarışmacı burada verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Çizgi film sorusuna verdiği cevapla herkes şoke oldu

Yarışmacının karşısına çıkan soru ve şıklar şu şekilde:

Hangi ünlü çizgi film karakteri bir ayıdır?

A-Tom
B-Jerry
C-Speedy Gonzales
D-Winnie-the-Pooh

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