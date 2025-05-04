Hıdırellez bugün mü? Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Kakava şenlikleri takvimi 2025

Mayıs ayının gelişiyle birlikte doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez heyecanı da başladı. Baharın gelişini kutlamak isteyenler Hıdırellez'in ne zaman ve nasıl kutlandığını merak ediyor. Bolluk, bereket ve dileklerle özdeşleşen bu geleneksel günle ilgili araştırmalar hız kazanırken pek çok kişi "Hıdırellez bugün mü?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Hıdırellez'e dair merak edilenler ve kutlamalara dair detaylar…

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Hıdırellez Nedir?

Hıdırellez, doğanın uyanışını simgeleyen ve yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen geleneksel bir bahar bayramıdır. İsmini halk inancına göre yeryüzünde buluştuklarına inanılan Hızır ve İlyas'tan alan bu özel gün her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır.

Takvimlerin 6 Mayıs'ı (Rumi 23 Nisan) göstermesiyle birlikte, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada insanlar dilekler dileyip umutlarını tazeler.

2017 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Hıdırellez, özellikle 5 Mayıs akşamından başlayarak gece boyunca devam eden ritüel ve etkinliklerle yaşatılır. Baharın bereketini karşılamak isteyenler bu gecede gül ağaçlarının altına dilekler bırakır, ateşler yakar ve su kenarlarında doğayla iç içe zaman geçirir.