Yenidoğan Çetesi’nde adı geçiyordu! Ölü bulundu! Bileğinde 2 iğne detayı

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Küçükçekmeceye bağlı İkitelli bölgesinde Yenidoğan Çetesi Soruşturması'nda da adı geçen Satılmış Çim kayıp ilanıyla aranıyordu. Soruşturma kapsamında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde depo sorumlusu olarak çalışan Çim, aracının içerisinde ölü bulundu.

BİLEĞİNDEN İKİ ADET İĞNE

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığı ve yolcu koltuğunda enjektör bulunduğu tespit edildi. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.

Satılmış Çim aracının içerisinde ölü bulundu (Sabah)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. Ölü muayene işlemi yapıldı. Satılmış Çim, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.