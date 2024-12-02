Yenidoğan Çetesi'nde adı geçiyordu! Ölü bulundu! Bileğinde 2 iğne detayı
Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim isimli kişi hakkında kayıp ilanı verilmişti. Çim, dün gelen bir ihbarın ardından Küçükçekmece'de aracının içerisinde ölü bulundu. El bileğinde 2 adet iğne izi bulunan Çim'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Küçükçekmeceye bağlı İkitelli bölgesinde Yenidoğan Çetesi Soruşturması'nda da adı geçen Satılmış Çim kayıp ilanıyla aranıyordu. Soruşturma kapsamında kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nde depo sorumlusu olarak çalışan Çim, aracının içerisinde ölü bulundu.
BİLEĞİNDEN İKİ ADET İĞNE
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne yaptığı ve yolcu koltuğunda enjektör bulunduğu tespit edildi. Çim'in, ölü bulunduğu aracın altında ise ilaç şişesi bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. Ölü muayene işlemi yapıldı. Satılmış Çim, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adi Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.