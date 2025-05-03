Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyla medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Önder'in vefatına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Hakikaten çok üzgünüm. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır." dedi.
Türk siyasetinin renkli ve etkili isimlerinden biri olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 15 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda tedavi altında bulunan Önder, doktorların tüm çabalarına rağmen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberi, başta siyasi çevreler olmak üzere kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.
DEVLET BAHÇELİ: HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayınladı.
MHP lideri Bahçeli, yazılı olarak yayımladığı başsağlığı mesajında, “Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. ifadelerini kullandı.
Bahçeli, yazılı açıklamasında, sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini anımsattı.
Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."
SİYASİLERDEN ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN İLK MESAJ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini 'Terörsüz Türkiye' hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağ olsun."
KURTULMUŞ'TAN ÖNDER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
BAKAN TUNÇ: ÖNDER’E ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayınladı.
Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.
Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.
Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.
Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.
İŞTE HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA
Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır.
ACI HABER GELDİ
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10’da hayata gözlerini yumdu. Florence Nightingale Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Önder’in 15 Nisan gecesi saat 22.41’de, bilinci kapalı ve kalp durması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde kendisine “Aort Diseksiyonu” tanısı konulan Önder’e Bentall prosedürü (aort kapak ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass operasyonu uygulandı. Ameliyat sonrası kalp destek cihazı (ECMO) ile tedavisine devam edilen Önder’in durumu ağırlaşarak çoklu organ yetmezliği gelişti.
Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”
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