Satılmış Çim’in son mesajı ortaya çıktı! Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu

İstanbul'da 10 bebeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen Yenidoğan Çetesi gündemdeki yerini korurken, olayda ismi geçen ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim'in hayatını kaybetmesi yeni tartışmalara yol açtı.
ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU
Sabah'ın haberine göre Çim'in eşi, 1 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulunurken, aynı gün Satılmış Çim, Avcılar'da bir sokakta, otomobilinin sürücü koltuğunda ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın ön sağ koltuğunda enjektör tespit edildi. Çim'in, kendine bir ilaç enjekte ederek intihar ettiği öne sürülüyor.
EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE
Satılmış Çim'in ölümünün ardından, Yenidoğan Çetesi'nin olayda bir rolü olup olmadığı tartışmaları devam ederken, eşi Merve Çim'in savcılığa verdiği ifade dikkat çekti.
SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI
Merve Çim ifadesinde, eşinin kendisine mesaj atarak bahis borcu olduğunu söylediğini belirterek "Eşim, WhatsApp üzerinden bana mesaj göndererek bahis oynadığını ve 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi. Bu mesajdan sonra kendisine ulaşamadım ve mesajlarıma cevap vermedi. Eşim, babasına ait 06 EUC 528 plakalı araçla en son çalıştığı kurumdan ayrıldı. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum ve bulunmasını talep ediyorum. Ayrıca, eşime zarar verilmesi halinde sorumlulardan şikayetçi olduğumu bildiririm" dediği öğrenildi.