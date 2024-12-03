Satılmış Çim’in son mesajı ortaya çıktı! Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Merve Çim ifadesinde, eşinin kendisine mesaj atarak bahis borcu olduğunu söylediğini belirterek "Eşim, WhatsApp üzerinden bana mesaj göndererek bahis oynadığını ve 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi. Bu mesajdan sonra kendisine ulaşamadım ve mesajlarıma cevap vermedi. Eşim, babasına ait 06 EUC 528 plakalı araçla en son çalıştığı kurumdan ayrıldı. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum ve bulunmasını talep ediyorum. Ayrıca, eşime zarar verilmesi halinde sorumlulardan şikayetçi olduğumu bildiririm" dediği öğrenildi.