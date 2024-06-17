Başkan Erdoğan’dan dünyaya net Filistin mesajı: Kana susamış İsrail durdurulmalı | Cumhur İttifakı vurgusu: Surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Başkan Erdoğan: "Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor"