Başkan Erdoğan'dan dünyaya net Filistin mesajı: Kana susamış İsrail durdurulmalı | Cumhur İttifakı vurgusu: Surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhur İttifakı ile ilgili çok net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Teşkilatları ile bayramlaştı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Başkan Erdoğan: "Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor"
Başkan Erdoğan: "Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır"
Başkan Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır
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