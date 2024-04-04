MGK’da terör mücadele vurgusu: Bölgede terör örgütlerine ve onların destekçilerine yer yok

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl ikinci kez yine yoğun gündemle toplandı.

Millî Güvenlik Kurulu, 4 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.



Toplantıda;



1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 4, 2024

MGK'DA TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Toplantıda; 1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.