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MGK bugün toplanıyor

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Giriş: 28.05.2024 09:01
Milli Güvenlik Kurulu yılın üçüncü toplantısı için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Gündemde terörle mücadele ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopteri de olacak.
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