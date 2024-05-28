MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu yılın üçüncü toplantısı için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Gündemde terörle mücadele ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopteri de olacak.

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