Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı Külliye’ye çağırdı! Kumpaslara yönelik üst üste kritik zirveler...

"BÜROKRATİK VESAYETE İZİN VERMEYİZ"

Başkan Erdoğan da yaşananlara ilişkin AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunurken "Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz." dedi.

"BURADAYIZ; DİMDİK, SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ"

Başkan Erdoğan, son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla, en ince detayına kadar takip ettiklerini belirterek, "Kanunun dışına çıkan; hatası, kastı veya marazı olan kim varsa, hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Ülkeye ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olmaz. Bizim için her bir saniye, milletimizin emanetidir; o her saniyeyi milletimiz için sarf etmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.