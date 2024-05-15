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Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı Külliye'ye çağırdı! Kumpaslara yönelik üst üste kritik zirveler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı Külliye’ye çağırdı! Kumpaslara yönelik üst üste kritik zirveler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı görüşmeye çağırdı. A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiğini ve saat 16.00’da Başkan Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. İşte detaylar...

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerine ilişkin soruşturma başlatılırken şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: TEMİZ ELLER OPERASYONU NASIL OLUR GÖSTERMEK LAZIM

MHP lideri Devlet Bahçeli konuya ilişkin bu konuda birkaç emniyet müdürünün görevden alınmasının yeterli olmayacağının altını çizerken "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, Haşhaşidir. Emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım 'Temiz Eller Operasyonu' nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur." ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN VE BAKAN YILMAZ TUNÇ KÜLLİYE'YE ÇAĞRILDI

Bu gelişmeler sonrası devletten nasıl bir adım geleceği merak konusu olurken, dün gece saatlerinde Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Külliye'ye çağırdı.

Türkiye'nin A Haber'de öğrendiği zirvede gündemin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas soruşturması olduğu öğrenildi.

"BÜROKRATİK VESAYETE İZİN VERMEYİZ"

Başkan Erdoğan da yaşananlara ilişkin AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunurken "Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz." dedi.

"BURADAYIZ; DİMDİK, SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ"

Başkan Erdoğan, son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla, en ince detayına kadar takip ettiklerini belirterek, "Kanunun dışına çıkan; hatası, kastı veya marazı olan kim varsa, hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Ülkeye ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olmaz. Bizim için her bir saniye, milletimizin emanetidir; o her saniyeyi milletimiz için sarf etmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.

KÜLLİYE'DE YERLİKAYA İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan'ın bu konuşması sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek Başkan Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı Külliye'ye çağırdığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, Başkan Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceği öğrenildi.

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