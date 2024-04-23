CHP-DEM iş birliğinin kanıtı! CHP’li başkan Oya Tekin teröristbaşının fotoğrafı altında...

ÖCALAN VE DEMİRTAŞ FOTOĞRAFLARI ALTINDA SOHBET

Aynı zamanda avukat olan Oya Tekin 17 Ocak'ta DEM'in Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Seçim boyunca DEM ile ittifak yapmadıklarını kabul etmeyen CHP yönetiminin yalanı bir fotoğrafla gün yüzüne çıktı. Sabah'ın haberine göre duvarlarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın resimlerinin bulunduğu odada fotoğraf çektiren Oya Tekin'in DEM partilileriyle koyu sohbeti dikkat çekti.

SEYHAN'A BAŞKAN OLDU

Ziyaret bitiminden sonra Oya Tekin daha sonra ilçe binasının önünde yöneticiler ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Tekin çektirdiği iki fotoğraftan sadece toplu fotoğrafını soysal medyada paylaşırken, Öcalan ve Demirtaş'ın resimlerinin bulunduğu kareyi ise koymadı.

Toplu fotoğrafa ise, "DEM Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Adana'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunları konuştuk" paylaşımında bulundu. Daha sonra genel merkez tarafından Seyhan Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Tekin, 31 Mart seçimlerinde başkanlığı kazandı.