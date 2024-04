FETÖ’cü albay deşifre oldu kod adı: Cengiz! Nikahlarını Adil Öksüz kıymış...

FETULLAH GÜLEN SAAT HEDİYE ETMİŞ

Kendisinin örgüt abisi olan kişinin eşinin de Güler K.'ya örgüt ablalığını yaptığını, tek hücrede örgüt tarafından takip edildiklerini, anlattıklarının örgüt abisi tarafından bilgisayara not edildiğini, her ay maaşlarından himmet verdiklerini anlatan Hasan K., 2008 yılı Ağustos ayında Kurmaylık için eşi ile beraber İstanbul Hava Harp Akademisine gittiğini, buradaki örgüt abisinin bir gün kendisine "Sizi Hava Kuvvetleri İmamı olan büyümüzün Adil Öksüz'ün yanına götüreceğim dedi. Kendisini araba ile takip etmemizi istedi. İstanbul Ümraniye' de bir eve gittik. Bu evde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz vardı. Beraber oturduk ve yemek yedik. Yemek servisini genç bir erkek yaptı. Genel konulardan konuştuk. Yemekten sonra eşim ile Güler ile evden ayrıldık. Ayrılırken eşim ve bana saat hediye edildi. Bu saatin Amerika'dan Fetullah Gülen adına hediye edildiği söylendi. Saati şu an kimin hediye ettiğini tam olarak hatırlayamıyorum" dedi.