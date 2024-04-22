22 Nisan 2024, Pazartesi
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FETÖ'cü albay çift ankesöre yakalandı
FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Pilot Albay Hasan K. ile Albay eşi Güler K. deşifre oldu. Gözaltına alınan FETÖ üyesi pilot, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu.