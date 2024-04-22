FETÖ’cü albay çift ankesöre yakalandı

FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Pilot Albay Hasan K. ile Albay eşi Güler K. deşifre oldu. Gözaltına alınan FETÖ üyesi pilot, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN