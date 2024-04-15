Seçim sonrası ilk Kabine toplantısı başladı! 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge... İşte gündemdeki konular

Toplantının gündeminde hangi başlıklar olacak? Hangi konular görüşülecek? Öncelikle toplantının ana gündemini hiç kuşkusuz İran'ın İsrail'e düzenlemiş olduğu misilleme sonrasında bölgede artan gerginlik üzerinde yoğunlaştırılmış olacak.

Yine İran'ın aslında ilk kez doğrudan İsrail'i hedef almasının hemen ardından Türkiye itidalli adımlarla yürütmüş olduğu diplomatik temaslarını bu çerçevede yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısı ile birlikte üyelere bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirecek.