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Seçim sonrası ilk Kabine toplantısı başladı! 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge... İşte gündemdeki konular

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Seçim sonrası ilk Kabine toplantısı başladı! 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge... İşte gündemdeki konular

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi seçimlerin ardından bugün ilk kez toplandı. Peki Kabine'nin gündeminde hangi konular var? A Haber Editörü Arzu Fidanverdi Ankara'dan detayları aktardı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı başladı.

Gündemde İsrail-İran gerilimi, yerel seçim ve enflasyonla mücadele konuları var. A Haber Editörü Arzu Fidanverdi Ankara'dan detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 aylık aranın ardından bugün toplandı.

Toplantının gündeminde hangi başlıklar olacak? Hangi konular görüşülecek? Öncelikle toplantının ana gündemini hiç kuşkusuz İran'ın İsrail'e düzenlemiş olduğu misilleme sonrasında bölgede artan gerginlik üzerinde yoğunlaştırılmış olacak.

Yine İran'ın aslında ilk kez doğrudan İsrail'i hedef almasının hemen ardından Türkiye itidalli adımlarla yürütmüş olduğu diplomatik temaslarını bu çerçevede yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısı ile birlikte üyelere bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirecek.

12 YILLIK ARANIN ARDINDAN BİR İLK

Terörle mücadele operasyonları da Kabine'nin bir diğer gündem başlıklarından bir tanesi olacak. Başkan Erdoğan da 22 Nisan itibariyle 12 yıllık aranın ardından ilk kez Bağdat'a gidecek ve söz konusu ziyaretin ve Irak'ın kuzeyini hedef alması beklenen yaz operasyonlarının hazırlıkları da bugün gerçekleştirilecek toplantıda değerlendirilecek.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Kalkınma Yolu Projesi'ndeki son durum da değerlendirilecek notlar arasında yer alacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele masadaki konu başlıkları arasında. Enflasyonun mayıs ayı itibariyle zirveyi görmesi ve sonrasında tekrar ani bir düşüşe geçmesi de öngörülen başlıklar arasında yer arıyor.

Orta Vadeli Program'da öngörülen enflasyon düşüşünün sağlanması için alınacak tedbirler de tekrar gözden geçirilmiş olacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI VE 3600 EK GÖSTERGE

Seçim sürecinin de yeniden değerlendirilmiş olacağını ifade edelim. Bununla birlikte 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konuların da bugünkü toplantıda değerlendireceğini söyleyelim.

Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunacak.

Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklarKabine toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar KABİNE TOPLANIYOR! İŞTE GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR
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