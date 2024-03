AK Parti teşkilatları 14 milyon haneyi ziyaret etti! Hedef seçim gününe kadar tüm seçmene ulaşmak | Kararsız seçmene nokta atışı

TURUNCU ATKILILAR" HER YERDE

Öte yandan yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren AK Parti Kadın Kolları 81 ilde tüm evlerin kapısını tek tek çalıyor. Turuncu atkı takan teşkilat üyeleri her sokakta dikkatleri üzerinde topluyor. Sadece seçimden seçime değil yılın her günü vatandaşla temas hâlinde olduklarını vurgulayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bu kez turuncu atkılarla görünür olduklarını dile getirirken "5 milyon 506 bin 206 kadın üyesi ile dünyadaki pek çok siyasi partiden daha fazla üyeye sahip, Türkiye'nin en büyük kadın hareketiyiz. Cumhurbaşkanımız tarafından siyasetin öznesi hâline getirilen biz kadınlar; yurdumuzun her köşesinde kapıları açan anahtar, gönüllere dokunan elleriz. Hemşehrilerimize sadece Partimizi, icraatlarımızı anlatıp destek istiyor değiliz. Aynı zamanda varsa hanelerinin, mahallelerinin sorunlarını öğrenip ilgili makamlara iletiyor, çözümü için çaba harcıyoruz." dedi.