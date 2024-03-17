Bakan Fidan’dan Türkiye Yüzyılı açıklaması: Türkiye artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülkedir!

"OYUN BOZUCULUK, LİDERLİK VE DURUŞ GEREKTİRİYOR"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri işaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Oyun bozuculuk, liderlik ve duruş gerektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonuyla, bu milletin zaten var olan kahramanlarını, evlatlarını, ez cümle bütün neferlerini büyük bir dava etrafında birleştirdi. Bursa, Kayı Boyu'na ev sahipliği yapmış, Osmanlı Devleti'ne de başkentlik yapmış bir şehir. Mudanyalı kardeşlerimiz, kahraman liderlere, cengaverlere, vizyoner devlet adamlarına son derece aşikardır. Bunun en önemli işaretlerinden biri de son 21 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve belediye başkanlığı görevini yürüten diğer dava arkadaşlarımıza gösterilen sonsuz güvendir. Şimdi söz sırası sizde. Biliyorsunuz uzun yıllardır Bursa'mıza var gücüyle hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Bey tekrar aday. Bu emaneti inşallah tekrar kendisine tevdi edeceğinize canı gönülden inanıyorum. Az önce lansmanını dinlediğimiz genç, dinamik ve enerjik kardeşimiz Gökhan Dinçer de inşallah sizin teveccühünüzle bu emaneti layığıyla taşıyacaktır. Buna da inancımız, güvenimiz tamdır. Benden önce konuşmacı olan Mustafa Bey, çok önemli bir konunun altını çizdi. İlçe belediye başkanları, büyükşehir belediyesiyle, büyükşehrin merkez hükümetle olan ilişkisi, koordinasyonu ve uyumu, gerçekten vatandaşımıza en ideal hizmetin götürülmesinde kilit hususlardan biridir. Diğeri ise büyük bir samimiyetle, ihlasla, enerjiyle, öngörüyle vizyonla çalışmadır ki ben bunu Gökhan kardeşimizde görüyorum. Ben tekrar sizlerin sağduyunuz, hizmet, hikmet ve irfanınızla doğru tercihi yapacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.