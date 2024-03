Bakan Fidan’dan Türkiye Yüzyılı açıklaması: Türkiye artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülkedir!

Her zaman söylediğim bir hususu burada sizlere tekrar ifade etmek isterim. Bir ülkenin kahramanları hep vardır. Bu topraklar, askerinden öğretmenine, bilim insanlarından meclisine, askerinden istihbaratçısına, hayatın her alanında, her dönem farklı kahramanlar çıkarmıştır. Bizler zor zamanlarda ortaya çıkan liderler sayesinde, güçlüklerin geride bırakılmasına ve yeni dönemlere yelken açılmasına tarih boyunca defalarca şahitlik etmiş bir milletiz. Son 21 yılda Türkiye'mizin hangi noktadan nereye geldiğini, nasıl bir sıçrama kaydettiğini, hepimiz gayet iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü Türkiye artık hakikaten sadece bölgesinde değil, uluslararası düzeyde de önemli bir aktöre dönüşmüştür. Bildiğiniz gibi 21 yıldır, bildiğiniz veya bilmediğiniz işin doğası gereği, birçok cephede görev almış bir kardeşiniz olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimiz ve milletimiz için, gece gündüz nasıl mücadele ettiğine, nasıl çalıştığına yakinen şahitlik etmiş biriyim. Türkiye'de siyasetin ve toplumsal hayatın her alanındaki vesayet zincirlerinin kırılması Sayın Cumhurbaşkanımızın azmi ve kararlılığıyla mümkün olmuştur" diye konuştu.