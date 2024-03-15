Van ve Hakkari’de AK Parti mitingi | Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi

"UTANMA BİLMEYEN SURATLARA MİLLİ İRADE TOKADINI VURACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Al poşu, ver kalpak pazarlığına girdiler. Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Kurdukları bu çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak, kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır."

Alandaki coşkuya ve katılıma dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi girerken arkadaşlara sordum. Verdikleri rakam 55 bin, maşallah." ifadesini kullandı.

Bir vatandaş tarafından açılan, "Vanlıyız, şanlıyız, biz Reis'e sevdalıyız" pankartını okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de sizlere sevdalıyım. Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara 'dur' demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları, maşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? Van'ı kendisi için değil, emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısınız? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim Van budur."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. 'CHP' dediğiniz CHP değildir, bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir." dedi.

Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingdeki konuşmasında, bu coğrafyanın büyük zorluklarla vatan yapıldığını ve böyle kalması için de büyük fedakarlıklarda bulunulduğunu söyledi.

Son asrın her döneminde "demokrasi gelişmesin, kalkınma gerçekleşmesin, kendi ayakları üzerinde durulmasın" denilerek başa musallat edilen musibetlerin önlerine çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, "Musibet, kimi zaman darbeler kimi zaman cuntalar kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler kimi zaman sosyal gerilimler kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de aynı tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksikliklerini tamamlayan, 2023 hedefleriyle egemenliğini güçlendiren, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var.

Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşılığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız, altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır. Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve maalesef çok da örselendik. Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar."