Van ve Hakkari'de AK Parti mitingi | Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti'nin Van'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'de yaşanan paradan kule skandalını yorumlarken "İşin içine deste deste paralar girdi. Yalanlarla bu kirden arınamazlar" dedi. Partisinin Van mitinginden sonra Hakkari'ye geçen Başkan Erdoğan burada kendisini bekleyen binlerce kişiye hitap etti. Erdoğan, "Demokrasi mücadelemizi bırakmak için her yolu denediler, her şeyi yaptılar. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi, ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi" dedi.
Partisinin Van mitinginden sonra Hakkari'ye geçen Başkan Erdoğan burada kendisini bekleyen binlerce kişiye hitap etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Van mitingi sonrası geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan, partisinin İstiklal Caddesi'nde düzenlediği miting alanına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'yi özlediğini Hakkarili kardeşlerinin de kendisini özlediğini belirterek, "Van'dan sizlere selam getirdim. Gönüllerimizi bir kez daha buluşturan rabbime hamdolsun. Hakkari'ye gelmeden önce Van'ın misafiri olduk. Maşallah orada da bambaşka bir coşku vardı. Sizlere Vanlı kardeşlerimin o muhabbetini iletiyorum. Doğu- batı, kuzey- güney demeden ülkemizin dört bir köşesini, 81 vilayetimizin her köşesini dolaşıyoruz." dedi.
'ELLERİNİN ALTINDAKİ TÜM PİYONLARI ÜZERİMİZE SALDILAR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan herkesi bağırlarına bastıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Bir zamanlar milletimize mağduriyetler yaşatan, kendilerini devletin sahibi gören bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğu maruz bırakıldık. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık darbe girişimine, hendek teröründen, 15 Temmuz ihanetine kadar nice badireyi aşarak bugünlere geldik. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Eminim sizler de gayet iyi hatırlıyorsunuz. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi. CHP ve ortakları bunu sokaklarımızı karıştırarak ve kışkırtarak yasakların geri gelmesine çalıştılar. Böylece örgüt ise yaşlı, kadın, genç, polis, asker demeden vatan evlatlarını kalleşçe katlederek, aynı amaca hizmet etti. Her ikisi de Türkiye'de huzuru, güvenliği, kardeşliği ve demokrasinin hakim olmasını istemediler. Her ikisi de bu milletin terör belasından yakasını kurtarmasını hiçbir zaman istemediler. Hakkarili kardeşlerimin de bunu gördüğüne inanıyorum. Sizlerden 31 Mart'ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum."
'HUZURUNUZA BİRBİRİNDEN KIYMETLİ ADAYLAR ÇIKARDIK'
Hakkarililerin huzuruna, birbirinden kıymetli adaylarla çıktıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizin kaynaklarını terör örgütlerine ve teröristlere aktarmadan sizler için kullanacak isimler belirledik. Hakkari Belediye Başkan Adayımız İsmet Ölmez, fakir fukarayı gözetmesi, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutması ile bilinen bir kardeşimizdir. İsmet kardeşimiz, şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için kendi imkanlarını da kullanacağına dair bize söz verdi. Seçilmesi halinde elbette biz de İsmet kardeşimizin yanında yer alacağız. Şimdi buradan soruyorum, hazır mıyız? Hakkari, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hakkari ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur ittifakının renkleri ile boyamaya var mıyız? Allah sizlerden razı olsun" dedi.
'HAKKARİ'YE 21 YILDA YAKLAŞIK 72 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetleri döneminde ülkenin her köşesine, her bölgesine hizmet götürmek için mücadele verdiklerini de belirterek, "Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık. Yüksekova'dan buraya araçlarınızla rahatlıkla gidebiliyorsunuz. 20 yıl önce böyle bir imkan var mıydı? İnşallah tünellerle yollarımızı daha da güzel hale getireceğiz. Hakkari Üniversitesi'ni kurduk, gençlik ve sporda bin 476 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik. Hakkari'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 220 yataklı Hakkari ve 150 yataklı Yüksekova Devlet Hastaneleri başta olmak üzere toplam 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerimizi ek yatak kapasiteleriyle birlikte büyüteceğiz. Toplu konutta Hakkari'de 4 bin 935 konut projesini hayata geçirdik. Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat'ta hep birlikte bir kez daha gördük. Hükümet ve belediyeler el ele vererek Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz. Hakkari'deki üç millet bahçesi projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ulaşımda 2002 yılına kadar Hakkari'ye sadece bir kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz tam 97 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yüksekova yolundaki Yeni Köprü Tüneli'ni de bu sene tamamlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(CHP) Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi." dedi.
Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dün Hakkari'den dönerken geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit'e Allah'tan rahmet, ailesi ve AK Parti Van teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi.
İpek Yolu'nun hiç sönmeyen kutup yıldızı, medeniyet beşiği, tabiatıyla, kültürüyle, insanıyla dünyanın gıpta ettiği Van'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Hasretin cana düşer, çekmesi bana düşer, Fizanlı olsak bile gönlümüz Van'a düşer." dizelerini okudu.
Erdoğan, Van'a düşen gönüllerini hasret pınarından kana kana doyurmak için her fırsatta Van'a koştuklarını ifade etti.
İyi günlerinde, kötü günlerinde hep Van'ın yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Özü sözünden, sözü özünden ayrılmayan, Hak ve hakikatin şehri Van'ın da kendilerini hep bağrına bastığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığında yüzde 38,5'luk oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii, bu oy oranı Van ile aramızdaki muhabbeti, gönül bağını, vefayı ifade etmekten çok uzaktır. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan, dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin, kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar. Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler, Van'ı da bu oyuna alet ettiler. Oysa 'şehirler içinde divan kurulsa ehli irfan Van'ı birinci seçer' derler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye, saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkarttılar."
Erdoğan, alanda açılan, "Mutfaktan konuşanların sonunu gördük ama balkondan konuşanlar çok şükür karşımızda", "Havada, karada, denizde, her yerdeyiz, biz bu seçimde Reis'leyiz", "Yollarda Togg, havada KAAN, kalbimizde Recep Tayyip Erdoğan" pankartlarını okudu.
"UTANMA BİLMEYEN SURATLARA MİLLİ İRADE TOKADINI VURACAKTIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Al poşu, ver kalpak pazarlığına girdiler. Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Kurdukları bu çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak, kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır."
Alandaki coşkuya ve katılıma dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi girerken arkadaşlara sordum. Verdikleri rakam 55 bin, maşallah." ifadesini kullandı.
Bir vatandaş tarafından açılan, "Vanlıyız, şanlıyız, biz Reis'e sevdalıyız" pankartını okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ben de sizlere sevdalıyım. Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara 'dur' demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları, maşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? Van'ı kendisi için değil, emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısınız? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim Van budur."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. 'CHP' dediğiniz CHP değildir, bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir." dedi.
Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingdeki konuşmasında, bu coğrafyanın büyük zorluklarla vatan yapıldığını ve böyle kalması için de büyük fedakarlıklarda bulunulduğunu söyledi.
Son asrın her döneminde "demokrasi gelişmesin, kalkınma gerçekleşmesin, kendi ayakları üzerinde durulmasın" denilerek başa musallat edilen musibetlerin önlerine çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, "Musibet, kimi zaman darbeler kimi zaman cuntalar kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler kimi zaman sosyal gerilimler kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de aynı tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksikliklerini tamamlayan, 2023 hedefleriyle egemenliğini güçlendiren, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var.
Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşılığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız, altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır. Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve maalesef çok da örselendik. Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar."
"ARTIK MASKELERİN İNME VAKTİ GELMİŞTİR"
Bu çabalarda içerde de maşalar bulmakta zorlanılmadığını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. 'CHP' dediğiniz CHP değildir, bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir.
Öte yandan DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda bir siyasi faaliyetini, ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini, gayretini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bu yapının tek misyonu, Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum."
"AKITTIĞIMIZ HER DAMLA TER, KADİR KIYMET BİLENE FEDA OLSUN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, huzuru, selameti, refahı için çalışan, çabalayan, ter döken, mücadele veren sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefindedir." dedi.
"Giderem Van'a doğru, yolum İran'a doğru/ Kes başım kanım aksın, kadir bilene doğru" dizelerinin yer aldığı türküyü anımsatan Erdoğan, "Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun, helal olsun. Ama kadir kıymet bilmeyip de sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz." şeklinde konuştu.
Van'ı bu mücadelede yanlarında görmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, alandaki vatandaşlara şöyle seslendi:
"Buradan öyle bir ses verin ki Van Gölü'nün etrafında duymayan kalmasın. Van, medeniyetler kavşağı, gönlü güzel, sözü güzel, kendisi güzel Van, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar, ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Van'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah Ramazan-ı Şerif'in bayramı gelmeden, 31 Mart'ı 'milli irade bayramı' haline getireceğiz."
Alandaki vatandaşlardan "evet" yanıtını alan Erdoğan, seçime kadar hep birlikte gece gündüz çok çalışacaklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete verdikleri her sözün, ortaya koydukları her vizyon ve programın gerisinde ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin bulunduğuna dikkati çekerek, her bir şehrin, vizyonun bu eser ve hizmetlerden payına düşeni aldığını anlattı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak."dedi.
Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Van'a 168 milyarlık kamu yatırımı yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 9 bin 974 derslik inşa ettiklerini ve üniversiteyi büyüterek fakülte sayısını 9'dan 19'a çıkardıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor'da 8 bin 300 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını ifade eden Erdoğan, 77 spor tesisi inşa ettiklerini, sosyal yardımlarda ise Vanlı ihtiyaç sahiplerine 21 milyar liralık kaynakla destek olduklarını söyledi.
Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta 500 yataklı merkez ve 400 yataklı bölge hastanesi başta olmak üzere toplamda 1562 yataklı 19 hastanenin de aralarında bulunduğu 104 sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı süren 15 sağlık tesisimiz daha var. Yatak kapasitesi 800 olan Van Şehir Hastanemizin projesini tamamladık. Yakında ihalesine çıkıyoruz." diye konuştu.
TOKİ vasıtasıyla 25 bin 736 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Erdoğan, 2 bin 299 konutun yapımının devam ettiğini aktardı.
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Acısı hala yüreklerimizi yakan 2011 depremiyle yıkılan Van'daki yerleşim yerlerimizi yeni baştan inşa ettik. Erciş nasıl? Peki, Edremit nasıl? Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 13 bin 820 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Edremit zaten bambaşka bir yer oldu. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 atık su arıtma tesisi varken bugün 8 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 84'üne hizmet veriyoruz.
Van'daki 10 millet bahçesi projemizden 6'sını tamamladık, üçünün yapımına devam ediyoruz. Biri de proje safhasındadır. Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı'nı hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Van'ın bölünmüş yol uzunluğunu, 597 kilometreye çıkardık."
"İKİNCİ TÜP TÜNELİN PROJE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"
Van-Tatvan yolu üzerindeki 2 bin 306 metre uzunluğundaki Kuskunkıran 1 Tüp Tüneli'ni çift yönlü olarak trafiğe açtıklarını hatırlatan Erdoğan, bunun devamı olan 4 bin 18 metre uzunluğundaki ikinci tüp tünelin proje çalışmalarına devam etiklerini söyledi.
Erdoğan, şunları belirtti:
"İçinde 3 bin 150 metre uzunluğunda çift tüplü Güzel Dere Tüneli'nin de bulunduğu Van Hakkari Yüksekova Ayrımı yolunu, Van çevre yolunun Özalp Kavşağı ile Erciş Kavşağı arasını Doğu Beyazıt- Çaldıran yolunu Erciş şehir geçişini inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Ayrıca, Van çevre yolunun kalan kısmını Erciş Muradiye Çaldıran yolunu Van Özalp Kapıköy yolunu, Edremit Gevaş ayrımı yolunu, Adilcevaz Erciş yolunu, Van Muradiye ayrımı yolunu önümüzdeki yıl. Erciş Patnos yolunu bir sonraki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.
Şehrimize kazandırmakta kararlı olduğumuz bir diğer önemli eser de Bahçesaray Tüneli'dir. Demir yollarında Van il sınırlarındaki mevcut hatları komple yeniledik. Van Gölü kenarına gemi üretme tesisi yaptık. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Kuru havuzu da yeniliyoruz. Edremit ve Deve Boyunu iskelelerini, Edremit tekne barınağını inşa ettik. Gevaş Akdamar iskelesini, Gevaş barınağını onardık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yollarının inşasını büyük oranda tamamladık. Van Ferit Melen Havalimanı'mızı yeniledik."
"YATIRIMLAR ANLATMAKLA BİTMİYOR"
Tarım ve ormanda Van'a 5 baraj, 18 sulama tesisi, 134 taşkın koruma tesisi, 5 gölet ve 4 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini bildiren Erdoğan, 42,5 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olacak 11 barajın inşaatının da sürdüğünü kaydetti.
Erdoğan, 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 374 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilere yıllık 3 milyar lira gelir artışı sağladıklarını dile getirerek, inşaat çalışmaları devam eden 7 sulama tesisiyle 165 bin dekar münbit araziyi daha sulamaya açacaklarını söyledi.
Vanlı çiftçilere, 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknoparkı faaliyete geçirdiklerini, Van Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nin 25 hektar alan büyüklüğündeki ikinci etabını ise bu yılın yatırım programına aldıklarını dile getirdi.
Gençlere ve kadınlara istihdam alanı açmak üzere, Muradiye ve Özalp tekstil kent projelerini tamamlayarak hizmete açtıklarını da bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"İstihdamı desteklemek için Vanlı işverenlerimize 3 milyar lira prim teşviki verdik. Enerjide Van, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpek yolu, Muradiye, Özalp ve Tuşba'ya doğal gaz arzını sağladık. Bu yıl içerisinde Saray'a, 2025 yılında Başkale'ye doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz. İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak. Van sahip olduğu muazzam potansiyelle Türkiye yüzyılının lokomotif şehirlerinden biri olmaya aday zaten. Biz bu süreci hem hızlandırmak hem güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Van'ın adaylarımıza çok güçlü destek vereceğine inanıyorum."
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