Cumhur İttifak İBB adayı Murat Kurum: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"



3 ayda dünyada eşi benzeri yoktur. 180 bin konutun inşasını başlattık. Yaklaşık 20 gün önce de teslimler başladı. O günkü hüznün yerini buruk da olsa sevinç aldı. İnsanların yüzünün güldüğünü görüyoruz. Bu bizim için çok büyük mutluluk. Bundan daha değerli bir şey yok. Yani hiçbir şeye değişmem bunu. Hamdolsun beni sokakta gördükleri zaman da, 'Sen bizim o gün yanımızdaydın. Geldin, bize destek oldun. Allah senden razı olsun' diyorlar.

"O BANA EVLADIM DİYOR O DA BİZİM BABAMIZ"



(2021'de Antalya Manavgat'taki orman yangınında SABAH ekibinin kamuoyuna duyurduğu İbrahim amca) İbrahim amcamızın felçli bir eşi var. Yangında ev de etkilenince dışarı çıkaramamış. Sonra düşünmüş taşınmış. Demiş ki ben eşimi yalnız bırakamam. Öleceksek burada beraber ölelim. Ölümü bekliyorlar. İbrahim Amca'ya çadır, konteyner vermek istedik. Evi yapılana kadar misafir etmek istedik. 'Gitmem ben, bu evi terk etmem' dedi.

15-20 günde evi yaptık. Kendisini taşıdık. O bana artık evladım diyor. O da bizim babamız. Her yerde bu hikayemiz var. Yani Elazığ'da baktığınızda yine beni gördükleri zaman Elazığlılar kendi ailelerinden birini görmüş gibi hissediyorlar. Malatyalılar biliyorlar ki o en zor günde Doğanyol'da Pütürge'de, Malatya Merkez'de, Battalgazi'de, Murat Kurum geldi bize de destek oldu, bize yardım etti diyorlar. İzmirliler aynı şekilde, 11 ilde yaşadığımız depremde hemen hemen her ilçeye gittim. Yani etkilenen her ilçeye gittim.