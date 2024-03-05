Cumhur İttifak İBB adayı Murat Kurum: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

'BABAMIZI DAHA MI AZ GÖRECEĞİZ'



(Ailesinin adaylığa tepkisi) Eşim yanımda değildi. Onlar da şaşırdı tabi. Onlara da haber verdiğimizde çok sevindiler. Bakan olunca mecburen Ankara'ya taşındık. Bir ayağımız burada bir ayağımız Ankara'daydı. İstanbul'u ve burada yaşamayı seviyorlar. Sevindiler ama bir taraftan tabii kafaları karıştı. 'Babamızı da az mı göreceğiz acaba?' gibisinden. Ama bu süreçte bize destek oldular sağ olsunlar. Artık çok daha büyük bir ailemiz var.

"AKŞAM ALDIĞI OYUNCAK İLE KIZIMLA OYNAYACAĞIM SÖZ VERDİM"



(Çocuklarına vakit ayırması) Kızım bugün evden çıkarken 'Baba akşam niye erken gelmiyorsun?' dedi. Geleceğim dedim. Bir oyuncak istiyordu benden. Ben de alamadım onu. Bugün annesi alacak. Oyuncağını al bu akşam birlikte oynayalım dedim. Uğur böceği diye bir karakter varmış, yeni çıkmış galiba. Onlar bizlersiz büyüdü diyebilirim. Yani babasız büyüdü biraz bilhassa küçük kızımız. Ortanca kızımız ergenlik çağını bizsiz atlattı. Ama vakit buldukça onlarla da ilgileniyorum. Hem çalışıyoruz hem beraber vakit geçiriyoruz. Böyle bir hayatımız var.