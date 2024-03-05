Cumhur İttifak İBB adayı Murat Kurum: Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum yerel seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulunurken İstanbul için planladıkları projeleri anlattı. Kurum hedeflerinin 5 yıl içinde şehirdeki metro hattını 2 katına çıkarmak olduğunu ifade ederken aynı şekilde deniz ulaşımının da ikiye katlayacaklarını belirtti. Kurum ayrıca kentsel dönüşümle ilgili hızlı adımların atılacağını belirtirken "1 yıl içinde imar ve mülkiyetle ilgili sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı İBB adayı Kurum, 6 yeni lojistik köy kuracaklarını ve şehrin lojistiğini kuzeye kaydıracaklarını vurguladı. Kurum ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını konusunda kendisine açtığı telefonda geçen konuşmayı da paylaştı. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.
"ADAYLIĞIMIZI SON GÜNE KADAR BİLMİYORDUK"
Son güne kadar adaylığımızı haber almadık. Ancak aylardır teknik arkadaşlarımızla çalışıyor, projeler çiziyoruz. Hocalarımızdan fikir alıyoruz. İstanbullu hemşehrilerimizin taleplerini dinledik ve o talepler doğrultusunda olması gerekenleri aylardır çalışıyoruz. İstedik ki o manada biz de hazırlıklı olalım. Ben hayali şeyler söylemeyi sevmem. Şu an biz kafamızda İstanbul'un sorunlarını oturttuk. Söylediklerimiz, açıkladığımız projelerin hepsi altyapısı olan projeler, arka planı olan projeler. Son gün haber aldık ama son 3-4 aydır da biz bu çalışmaları yürütüyorduk.
"GEÇMİŞTEKİ İŞLERİN GİBİ SENİN BU İŞİ YAPACAĞINA İNANIYORUM"
"Sayın Cumhurbaşkanımız lansmandan 1 gün önce aradı. 'İnşallah seni İstanbul'da aday görmek istiyoruz. Senin bu işi geçmişte yapmış olduğun işler gibi başaracağına ben yürekten inanıyorum. Tebrik ediyorum' dedi. Tabii biz de sevindik. Çok şerefli bir iş, onurlu bir iş. İstanbul gibi aziz bir şehre hizmet edebilme imkanı, bu şehrin şehreminiliğini yapabilmek çok kıymetli, çok değerli. Türkiye'nin lokomotif, öncü şehri. İstanbul marka bir şehir. Hani dünyanın kalbi diyeceğimiz bir şehir. Biz de bu hassasiyetle çalışıyoruz."
'BABAMIZI DAHA MI AZ GÖRECEĞİZ'
(Ailesinin adaylığa tepkisi) Eşim yanımda değildi. Onlar da şaşırdı tabi. Onlara da haber verdiğimizde çok sevindiler. Bakan olunca mecburen Ankara'ya taşındık. Bir ayağımız burada bir ayağımız Ankara'daydı. İstanbul'u ve burada yaşamayı seviyorlar. Sevindiler ama bir taraftan tabii kafaları karıştı. 'Babamızı da az mı göreceğiz acaba?' gibisinden. Ama bu süreçte bize destek oldular sağ olsunlar. Artık çok daha büyük bir ailemiz var.
"AKŞAM ALDIĞI OYUNCAK İLE KIZIMLA OYNAYACAĞIM SÖZ VERDİM"
(Çocuklarına vakit ayırması) Kızım bugün evden çıkarken 'Baba akşam niye erken gelmiyorsun?' dedi. Geleceğim dedim. Bir oyuncak istiyordu benden. Ben de alamadım onu. Bugün annesi alacak. Oyuncağını al bu akşam birlikte oynayalım dedim. Uğur böceği diye bir karakter varmış, yeni çıkmış galiba. Onlar bizlersiz büyüdü diyebilirim. Yani babasız büyüdü biraz bilhassa küçük kızımız. Ortanca kızımız ergenlik çağını bizsiz atlattı. Ama vakit buldukça onlarla da ilgileniyorum. Hem çalışıyoruz hem beraber vakit geçiriyoruz. Böyle bir hayatımız var.
"DEPREM BÖLGESİNİN UMUDU OLMAK ZORUNDAYIZ"
6 Şubat deprem afetinin ikinci ya da üçüncü günüydü. Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Ön etütlerde yaklaşık 550 bin konutun ağır hasarlı ve yıkık olacağının tespitini üç aşağı beş yukarı yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaştım. Hatta maliyetini de paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii her afette olduğu gibi 'Murat bunları hızlı bir şekilde yapalım. Hızlı bir şekilde vatandaşımıza bu konutları teslim edelim' diye bize talimat verdi.
Biz de tüm ekibimizle birlikte çalışmalara başladık. Zor bir süreçti çalışmalara başladık. Bir taraftan enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşacaksınız. Onlara yardım edeceksiniz. Diğer taraftan da aslında yeni hayatın resmini çizeceksiniz ve onu inşa edeceksiniz. Arkadaşlarıma 'bu ülkenin, deprem bölgesinin umudu bizler olmak zorundayız. Buradaki vatandaşlarımıza yeni Malatya'yı, yeni Adıyaman'ı, yeni Gaziantep'i yeni Kahramanmaraş'ı sizler inşa edeceksiniz' dedim ve kolları sıvadık.
"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"
3 ayda dünyada eşi benzeri yoktur. 180 bin konutun inşasını başlattık. Yaklaşık 20 gün önce de teslimler başladı. O günkü hüznün yerini buruk da olsa sevinç aldı. İnsanların yüzünün güldüğünü görüyoruz. Bu bizim için çok büyük mutluluk. Bundan daha değerli bir şey yok. Yani hiçbir şeye değişmem bunu. Hamdolsun beni sokakta gördükleri zaman da, 'Sen bizim o gün yanımızdaydın. Geldin, bize destek oldun. Allah senden razı olsun' diyorlar.
"O BANA EVLADIM DİYOR O DA BİZİM BABAMIZ"
(2021'de Antalya Manavgat'taki orman yangınında SABAH ekibinin kamuoyuna duyurduğu İbrahim amca) İbrahim amcamızın felçli bir eşi var. Yangında ev de etkilenince dışarı çıkaramamış. Sonra düşünmüş taşınmış. Demiş ki ben eşimi yalnız bırakamam. Öleceksek burada beraber ölelim. Ölümü bekliyorlar. İbrahim Amca'ya çadır, konteyner vermek istedik. Evi yapılana kadar misafir etmek istedik. 'Gitmem ben, bu evi terk etmem' dedi.
15-20 günde evi yaptık. Kendisini taşıdık. O bana artık evladım diyor. O da bizim babamız. Her yerde bu hikayemiz var. Yani Elazığ'da baktığınızda yine beni gördükleri zaman Elazığlılar kendi ailelerinden birini görmüş gibi hissediyorlar. Malatyalılar biliyorlar ki o en zor günde Doğanyol'da Pütürge'de, Malatya Merkez'de, Battalgazi'de, Murat Kurum geldi bize de destek oldu, bize yardım etti diyorlar. İzmirliler aynı şekilde, 11 ilde yaşadığımız depremde hemen hemen her ilçeye gittim. Yani etkilenen her ilçeye gittim.
'KANDİL İTTİFAKI NE YAPARSA YAPSIN BİZ YOLUMUZA BAKACAĞIZ'
"Kent uzlaşısı adı altında şu an 22 ilçede belediye başkanını aday göstermedikleri, belli meclis üyelikleriyle alakalı anlaştıkları bir durumla karşı karşıyayız. Bu ittifakın hangi amaçlara hizmet ettiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Onlar hangi ittifakı yaparsa yapsın, hangi kirli içerisinde olurlarsa olsunlar. Hangi masa arkası o anlaşmalarla İstanbul'un geleceğini paylaşmaya çalışırlarsa çalışırlar. Biz yolumuzdan ayrılmayacağız.
'31 MART'TA BÜYÜK BİR ZAFERİ MİLLETİMİZLE BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'
"İstanbul'un her ilçesinde milletimizle bir araya geliyoruz. Milletimizin dertlerini, sıkıntılarını, problemlerini dinliyoruz. Coşkuyu görüyoruz. İnsanımızın sevgisini görüyoruz ve gerçekten 31 Mart'ı milletimiz artık bir umutla, bir heyecanla bekliyor. Biz de bu manada her gün üstüne koya koya gittiğimiz o coşkuyla inşallah 31 Mart'ta büyük bir zaferi milletimizle birlikte kazanacağız. 5 yıldır yorulmuş, üzülmüş gerçekten istediği, arzuladığı hizmetleri alamamış bir İstanbul var.
"İSTANBUL ÇİLENİN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNİN KARARINI VERECEK"
İstanbullular, ulaşım konusunda da bir karar verecek. Ulaşımla alakalı mevcut yönetimin 5 yılda 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre yaptığını, diğer tarafta Murat Kurum'un sözlerini tuttuğunu ve bu tuttuğu sözler çerçevesinde vereceği vaatleri de gerçekleştireceğinin kararını verecek. Yani bu çile daha da artsın mı? Trafikteki çile artık burada çekilmez bir hale gelsin mi gelmesin mi bunun kararını verecekler. Sadece yerel değil gerçekten.
Hani yerelin dışında da İstanbul'un vizyonunu ortaya koyacak belki 20 yılını, belki 50 yılını burada seçeceğimiz, karar vereceğimiz bir anlayışı yani biz bunu niye gerçek belediyecilik diyoruz? Çünkü biz hayal üretmedik hiçbir zaman. Hep eser eser siyaseti, hizmet siyaseti yaptık. Dolayısıyla burada da milletimiz 31 Mart'ta bunu seçecek.
"5 YILDA 8 KİLOMETRE METRO YAPARAK TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMEZ"
Ulaşım bir çile haline geldi. Bazen 5 dakikalık yolu yarım saat, 1 saat bekleyip gittiğiniz oluyor. İnsanlar artık ne yapsak da bu problemlerden kurtulsak diye bir beklenti içerisinde. Bunu çözmek için iş yapacaksınız. İş yapmadan yatırım yapmadan bu problemleri çözecek iradeyi ortaya koymadan bu sıkıntılar giderilemez. Hani 5 yılda 8 kilometre metro yaparak çözemezsiniz bu işi. Veya verdiğiniz sözleri gerçekleştirmeyerek çözemezsiniz.
Ulaşımda verilen sözlerin sadece yüzde 10'unu gerçekleştirerek bu problemleri çözemezsiniz. Dünyada toplu ulaşım payı normalde yüzde 50'lilere gelmiş. Böyle metropol şehirlerde toplu ulaşımı arttırmak lazım. Bizim de hedefimiz 5 yılda şu anki mevcut metro hattını 2 katına çıkarmak. 650 kilometreye ulaştırmak istiyoruz. Şu an 300 kilometre metro hattı var. Yeni açılan en son hatla birlikte. Bunu biz 5 yılda 650 kilometreye çıkaracağız. İki yakaya iki tünel projemizle 122 kilometre tünel yapacağız ki alternatif yollar olsun ve şehrin içindeki ağır vasıta yükünü, trafiğini şehrin kuzeyine alacak adımlar atacağız" diye konuştu.
"İSTANBUL'UN LOJİSTİĞİNİ ŞEHRİN KUZEYİNE KAYDIRACAĞIZ"
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde 6 yeni lojistik köy kurarak, İstanbul'un lojistiğini şehrin kuzeyine kaydıracağız. Toplu ulaşım, kara yolu tünelleri, kavşak projeleri ile lojistiği ve ağır vasıtaları şehrin kuzeyine çıkaracak adımlar. Burada da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde 6 yeni lojistik köy kuracağız. Yine kuzeyde İstanbul Havalimanı'na yapacağımız limanla birlikte aslında İstanbul'un lojistiğini şehrin kuzeyine alarak transit bir geçiş yapacağız.
Zaten İstanbul'a gelen buradan yapacağımız ihracat, buradan yapacağımız ithalat İstanbul'un kuzeyinde dönecek ve oradan da küçük araçlarla şehrin içindeki noktalara dağılacak. Transfer yapmak suretiyle şehrin içindeki o yüzde 25 ağır vasıta trafiğini de kuzeye almış olacağız. Bunun yanında mikromobiliteye önem vereceğiz. Mikromobilite motor yollarıyla bisikletin daha fazla kullanılması. Elektrikli araçların daha fazla kullanılmasıyla hem sıfır emisyon hedefimize ulaşacağız hem de şehir içi o mikromobilite kullanımını arttıracağız, En önemlisi deniz ulaşımı. Deniz ulaşımını şu anki deniz ulaşımının iki katına çıkaracak adımlar atacağız.
"1 YIL İÇİNDE İMAR VE MÜLKİYETLE İLGİLİ SORUN KALMASIN İSTİYORUZ"
Kentsel dönüşümle ilgili hızlıca harekete geçeceğiz. 1 yıl içinde imar ve mülkiyetle ilgili sorunları çözeceğiz. İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm ofisleri kurarak önce milletimizi bir dinleyeceğiz. Milletimizin bizden beklentisi ne? Biz biliyorsunuz yarısı bizden kampanyası başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı, yayımlandı. Aynı yarısı bizden kampanyasını biz büyükşehir belediyesi olarak devam ettireceğiz ve yılda 300 bin konutun dönüşümünü bu çerçevede yapacağız.
Yarısını büyükşehir belediyesi verecek yarısını vatandaşımız verecek burada el ele dönüşümü bu manada yerinde ve hızlı bir şekilde vatandaşın isteği doğrultusunda yönetmiş olacağız. 100 bin kiralık konut yapacağız. İstanbul'da konut fiyatlarının düşmesi yine kentsel dönüşüme tabii olacak. Mülkiyet sorununun çözülmesi gerekiyorsa mülkiyet sorununuz çözeceğiz. İstiyoruz ki 1 yılda biz bir kere imarla, mülkiyetle ilgili sorun kalmasın.
"400 BİN SOSYAL KONUT YAPAN İRADE OLARAK İBB BAŞKANLIĞI'NA ADAYIZ"
Cumhurbaşkanımız 22 yıldır dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için elinden geleni yapıyor. 1 milyon 250 bin rakamına ulaştık. Ben de bakanlığım boyunca 50 bin sosyal konut, 100 bin sosyal konut ve en son 250 bin sosyal konut kampanyasını başlatmış biriyim. Yani nereden baksanız 400 bin sosyal konutu başlayan bir irade olarak şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduk. Daha önce yapmış olduğumuz işlerdeki gibi yine biz buradaki dar gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapacak adımları da atacağız.
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