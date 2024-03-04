Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'daki riski bina stokunu eritmemiz gerekiyor | CHP'li İmamoğlu'na salvo: İlgisiz, beceriksiz, liyakatsiz...
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve riskli yapılarda dönüşümün bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Kurum, İstanbul'un çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu 'kentsel dönüşüm' sözleri üzerinden yerden yere vurdu. Kurum, "Mevcut belediye başkanı 'kentsel dönüşüm yapılmaması' gerekiyor diyor. İlgisiz, beceriksiz, liyakatsiz... Bu sözleri akıl almıyor." dedi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Çanakkale Yenice Merkezli deprem; Bursa, Balıkesir ve İstanbul'da da kısmet hissedildi. Biz bu depremleri her gün yaşıyoruz. İrili ufaklı birçok deprem oluyor.
Biz biz deprem ülkesiyiz, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Topraklarımızın yüzde 70'e yakını deprem bölgesi üzerinde yer alıyor. Deprem gerçeği ile birlikte yaşamak zorundayız.
Son 100 yıla dönüp baktığımızda 133 bin toprağa vermiş bir ülkeyiz. En son asrın felaketinde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen ibr deprem yaşadık. Bir kere deprem ülkesi olduğumuzu çok iyi anlamamız ve bu bilinçle yaşamamız gerekir.
"DEPREM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ, ÜLKENİN GELECEĞİ..."
Biz hep şunu söylüyoruz deprem değil riskli bina öldürür. Beka, güvenlik, milli güvenlik, ülkenin geleceği söz konusu... Bu kadar önemli, bu kadar kritik bir konu bu. Biz de projelerimizi hayallerimizi; İstanbul'a ilişkin vizyonumuzu ortaya koyduğumuzda en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi deprem bir tanesi de ulaşımdı.
"650 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ AÇIKLADIK"
Depreme ilişkin biz istiyoruz ki, İstanbul'daki riskli bina stokunu bir an önce eritelim ve vatandaşlarımızı sağlam güvenlik konutlara yerleştirelim istiyoruz. O yüzden 650 bin konutun dönüşümünü açıkladık.
Gittiğim her yerde vatandaşlarımız "Yarısı Bizden Projesi"ne bizi de dahil edin. Bu sorunları siz çözersiniz. Siz bunu geçmişte yaptınız İstanbul'da da 31 Mart'tan sonra bunu yaparsınız dediğini görüyoruz. Murat Kurum bundan önceki süreçte afetlerde çalıştı söz verdi, bu sözleri tuttu. Artık bütün kesimlerce benimsenmiş bir durum bu.
KURUM'DAN İMAMOĞLU'NA SALVO
Muhalefeti de rahatsız eden konu bu; İstanbul'un deprem gerçeği ile ilgili son 5 yılda herhangi bir icraat ortaya koyamadıkları gibi çalıştaydan öteye gidemedikleri gibi, bizim yapacağımız projelere de "yapılmaması gerekiyor" diye açıklama yapıyorlar. Yapamaz, edemez kısmı ayrı... Yapılmamalı ayrı...
İstanbul bir deprem şehri bütün bilim insanları, İstanbul'da mahalle mahalle kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini ifade ederken, bugün ilgisiz, beceriksiz, liyakatsiz belediye başkanı da bunları söylüyor. Bunları akıl almıyor.
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