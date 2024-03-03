Kandil’in talimatına harfiyen uyan CHP-DEM ittifakına Kurum’dan sert sözler: Kirli pazarlıkların tarafında olmayacağız

''BUNLARIN İSTANBUL'UN DEPREMİ VE ULAŞIMI İLE İLGİLİ DERTLERİ YOK''

Mevcut İBB yönetiminin, ne İstanbul'da beklenen depremi ne de İstanbul'un trafik çilesini dert ettiğine dikkat çeken Kurum, ''Şöyle geriye dönüp 5 yıla baktığınızda, sadece 8 kilometre metro yapmışlar. Depremle ilgili çalıştaydan öteye geçememişler. Yaptıkları iş 5 bin 500 konut. Bizim Bingöl'de yaptığımız o kadar ya. Bingöl'e ben gittim bizzat. Git bak Bingöl'e, bu işler nasıl yapılıyormuş. Git Ağrı'ya bak, git Van'a bak, git Diyarbakır'a bak, Şırnak'a bak, Hakkari'ye bak; bizim yaptığımız eserleri görürsünüz. Dertli olursan o eserlerin hepsi yapılır. Millet için bir şeyler yapma çabası içinde olursan; kaynağı da bulursun. Kaynak işte İstanbul. İstanbul'un kaynaklarını sen, İstanbul'a harcarsan yapamayacağın hiçbir iş yok. Biz İstanbullularla el ele vereceğiz ve İstanbul'un geleceği için, önce deprem dönüşümünü yapacak, ardından da trafik çilesini bitirecek adımları atacağız. Bunun için de hep sokakta olacağız, gece gündüz çalışacağız. Ve hep birlikte İstanbul'da 650 bin konutumuzu, bu 5 yıl içinde dönüştüreceğiz. Mevcut metro hattını da 2 katına çıkaracak adımları atacağız. Biz bunu geçmişte yaptık. 'Murat Kurum, söylüyorsa yapar' diye; bugün gittiğinizde 81 ilde bunun cevabını alırsınız. Çünkü biz Elazığ'a, Malatya'ya, Hatay'a, Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a söz verdik, sözümüzü tuttuk. Biz, Bingöl'e, Erzurum'a, Ağrı'ya, Van'a söz verdik; sözümüzü tuttuk. Bu sözleri tutmuş bir kardeşiniz olarak, şimdi 'Sadece İstanbul' diyoruz.'' diye konuştu.

İstanbul'u emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için seçimin önemine değinen Kurum, "Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde hizmetler yarışacak. Bu yerel seçimde eserler yarışacak. İşte milletimiz bu farkı görüyor çünkü değerli kardeşlerim her şey ayan beyan ortadadır. Bugün seçimde iki taraf var: Bir tarafta afet anında tatil beldelerinde gezenler var; diğer tarafta Fikirtepe'de, Esenler'de toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar var.

Bugün bir tarafta kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler var; diğer tarafta Kartal Orhantepe'de, Üsküdar'da, Beykoz'da şantiyelerde arı gibi çalışanlar var. Bugün bir yanda; trafik çilesiyle İstanbul'da yaşamı solduranlar var; diğer yanda Çekmeköy'de, Tuzla'da, Pendik'te gençlerimize, çocuklarımıza yepyeni yaşam alanları sunanlar var. Bugün bir yanda Yavuz Sultan Selim köprüsüne bile karşı çıkanlar, Ayasofya müze olsun diyenler var; diğer yanda İstanbul Havalimanını, Marmaray'ı, Avrasya Tünelini yapanlar var. Bunların millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok.'' diyerek mevcut İBB yönetimini eleştirdi.