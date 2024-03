Kandil’in talimatına harfiyen uyan CHP-DEM ittifakına Kurum’dan sert sözler: Kirli pazarlıkların tarafında olmayacağız

''DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA AYAK BASMADIK TEK BİR İL, TEK BİR İLÇE, TEK BİR MAHALLE BIRAKMADIK''

Bu tür buluşmalarda milletin her ferdiyle, ülkenin her yöresinden insanıyla gönül köprüleri kurduklarını ifade eden Kurum, ''81 ilimizde yaptığımız hizmetlerle, kazandırdığımız nice eserlerle milletimizin teveccühüne mazhar olmuşuz. İnanın, milletimizin yüzündeki tebessüm bizim için şereflerin en büyüğüdür. Bu tebessümün ardında hiç şüphesiz tertemiz bir emek vardır, alın teri vardır, sizlere olan sevdamız vardır. 81 ilimize 550'den fazla ziyaret gerçekleştirmiş bir kardeşiniz olarak, Doğu'da, Güneydoğu'da ayak basmadık tek bir il, tek bir ilçe, tek bir mahalle bırakmadık. Her zaman en büyük gayemiz sizlere hizmet etmek oldu. Bingöl'de Türkiye'nin İlk Millet Vadisi Projemizi görürsünüz.

Sivrice Depreminden sonra Elazığ'da kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz yeni yuvalarımızı görürsünüz. Selçuklu hatıralarıyla dolu Bitlis'imizde şehir merkezindeki dere güzergahını baştan aşağı yenilediğimizi görürsünüz. Dadaşlar diyarı Erzurum'umuzda şehrimize çok yakışan, siluetini güzelleştiren Tarihi Kale Restorasyonumuzu görürsünüz. Serhat şehrimiz Kars'ta 10 bin metrekarelik şehir meydanımızı, millet bahçemizi ve sokak güzelleştirme çalışmalarımızı görürsünüz. Gözbebeğimiz Hakkari'mizde, Yüksekova'mızda; sosyal konutlarımızı ve turizm tesislerimizi görürsünüz. Van'da eşsiz güzelliğe sahip olan Van Gölü'müzü tertemiz haliyle görürsünüz. Muş'ta Karasu Nehri'mizi nasıl gözümüz gibi koruduğumuzu ve eski stat yerine yaptığımız millet bahçemizi görürsünüz. Ağrı'da Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan hayvancılık entegre tesislerimizi görürsünüz.'' sözleriyle 5 yıllık bakanlık döneminde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun her bir şehrinde yaptıkları çalışmaları sıraladı, gittikleri her yerde iz ve eser bıraktıklarına dikkat çekti.

Bu ülkenin her bir karışına, bu milletin her bir ferdine sevdalı olduklarını söyleyen Kurum, ''Bizim gecemiz gündüzümüz milletimiz. Aklımızda, fikrimizde, ruhumuzda hep Türkiye'miz var. Ne diyor Erzurumlu kardeşlerimiz, 'Dert insanı mert eder.' Evet, bizi bu yola düşüren, bizi bu yola sevk eden derttir, dert. Biz dertliyiz, dertli.'' dedi.