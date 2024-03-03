Kent değil "Kandil" uzlaşısı! CHP'den DEM'e liste kıyağı: Apo'ya slogan atan Elif Gül'e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç'a 5. sıra...
CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan DEM Parti ile 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi iş birliğini hızlandırdı. Kandil'in verdiği talimat ile "kent uzlaşısı" maskesi altında ittifak kuran iki parti, birçok seçim bölgesinde anlaşmaya gitti. Esenyurt'taki adayını çeken CHP, burada DEM'i destekleyeceğini ilan ederken, PKK/KCK bağlantılı birçok isim de CHP listelerinden seçime girecek. İki parti Esenyurt'un yanı sıra Sancaktepe ve Sarıyer'de de ittifak yaparken; PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü için pasta kesen Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1., PKK/KCK'nın faaliyetlerinden tutuklanan HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç da Sancaktepe'de 5. sıradan listeye girdi.
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