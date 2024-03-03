03 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kent değil "Kandil" uzlaşısı! CHP'den DEM'e liste kıyağı: Apo'ya slogan atan Elif Gül'e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç'a 5. sıra...

Kent değil "Kandil" uzlaşısı! CHP'den DEM'e liste kıyağı: Apo'ya slogan atan Elif Gül'e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç'a 5. sıra...

CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan DEM Parti ile 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi iş birliğini hızlandırdı. Kandil'in verdiği talimat ile "kent uzlaşısı" maskesi altında ittifak kuran iki parti, birçok seçim bölgesinde anlaşmaya gitti. Esenyurt'taki adayını çeken CHP, burada DEM'i destekleyeceğini ilan ederken, PKK/KCK bağlantılı birçok isim de CHP listelerinden seçime girecek. İki parti Esenyurt'un yanı sıra Sancaktepe ve Sarıyer'de de ittifak yaparken; PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü için pasta kesen Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1., PKK/KCK'nın faaliyetlerinden tutuklanan HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç da Sancaktepe'de 5. sıradan listeye girdi.

Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:38
  • 1
  • 10
Kent değil Kandil uzlaşısı! CHP’den DEM’e liste kıyağı: Apo’ya slogan atan Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra...

CHP'nin; PKK terör örgütünün siyasi kanadı DEM Parti ile Sancaktepe ve Sarıyer ilçesinde de işbirliği yaptığı belgelendi. DEM Parti'nin Sancaktepe'de 5, Sarıyer'de 2 meclis üyesi adayının CHP listelerinden seçime gireceği öğrenildi.

  • 2
  • 10
Kent değil Kandil uzlaşısı! CHP’den DEM’e liste kıyağı: Apo’ya slogan atan Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra...

PKK / KCK TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI İSİMLER CHP LİSTESİNDE
PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesilen ortamda bulunan Yeşil Sol Parti HDP Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül'ün CHP Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1. sıradan girdiği bildirildi. PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı binasına operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç da, Sancaktepe'de 5. sıradan meclis üyesi adaylığına gösterildi. DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe ve Sarıyer'de ilçelerinde 26 meclis üyesiyle CHP listelerinden seçimlere girecek.

  • 3
  • 10
Kent değil Kandil uzlaşısı! CHP’den DEM’e liste kıyağı: Apo’ya slogan atan Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra...

DEM PARTİ'NİN 5 ÜYESİ CHP LİSTESİNDE
Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül; DEM Parti'nin belediye başkan adayı çıkarmadığı Sancaktepe'de CHP listesinden seçime girecek.

Elif Gül, 4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan Akpınar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunun açılışına katılmıştı. Elif Gül, seçime çok kısa bir tarih kaldığını belirterek, herkesi seçimler için çalışmalara davet etti. HDP İstanbul İl Eşbaşkanı İlknur Birol, Yeşil Sol'un ezilenlere, kadınlara, gençlere yeni bir yaşam için söz vererek bir yola çıktığını iddia etti.

  • 4
  • 10
Kent değil Kandil uzlaşısı! CHP’den DEM’e liste kıyağı: Apo’ya slogan atan Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra...

"BİJİ SEROK APO" SLOGANLARI ATILDI, ÖCALAN'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Konuşmaların ardından irtibat bürosu alkış ve zılgıtlarla açıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi. Elif Gül'ün CHP Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1. sıradan girdi. HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç da, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı. Nevzat Kılıç da, CHP Sancaktepe Belediye Meclis üyeliği aday listesine 5. sıradan girdi.

  • 5
  • 10
Kent değil Kandil uzlaşısı! CHP’den DEM’e liste kıyağı: Apo’ya slogan atan Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra...

NEVZAT KILIÇ, PKK/KCK'NIN OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI
İstanbul'da 17 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına izinsiz toplantı yapacakları öne sürülen ve aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alınmıştı. Nevzat Kılıç da, gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı olan kitap ve dergi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ile örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flamalar ile terör örgütü logolarının yer aldığı elbise, örgütsel ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildiği açıklamıştı. HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.