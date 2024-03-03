Kent değil "Kandil" uzlaşısı! CHP'den DEM'e liste kıyağı: Apo'ya slogan atan Elif Gül'e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç'a 5. sıra...

NEVZAT KILIÇ, PKK/KCK'NIN OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul'da 17 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına izinsiz toplantı yapacakları öne sürülen ve aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alınmıştı. Nevzat Kılıç da, gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı olan kitap ve dergi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ile örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flamalar ile terör örgütü logolarının yer aldığı elbise, örgütsel ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildiği açıklamıştı. HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.