Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü dev projelerini anlattı

Tütüncü, ulaşımı rahatlatacak başka projelerinin de olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hususi otomobillere yönelik de sistem yapıyoruz. 'Park et, bin' noktaları koyalım, bunu ulaşım ağlarına entegre edelim istiyoruz. Mesela Korkuteli'nden hastaneye ya da tapuya, herhangi bir yere gelen birisi 'park et, bin' noktalarına araçlarını park ederek, aracını şehrin içine sokmasın, hatta ilk binimler de ücretsiz olsun. Otoparktan ücret almayalım, belediyenin hizmeti olsun. Şehir dışından gelen araçları 'park et, bin' noktasında tutalım."

Tütüncü, kendi dönemlerinde toplu taşıma otobüslerinin tamamının elektrikli olacağını vurguladı.

Yapay zeka, elektronik yönlendirme levhaları başta olmak üzere toplu ulaşımı hem özendirip hem kolaylaştıracaklarının altını çizen Tütüncü, "Ulaşım ana planları hazırlıyoruz. Sel baskınları, taşkınlar artık bizim keyfimizi kaçırmayacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

İmar ve şehirciliğin belediyelerin önemli görevleri olduğuna işaret eden Tütüncü, depreme dayanıksız binaları dönüştürmek için kentsel dönüşüm ana planını yapacaklarını belirtti. Kaleiçi'ne yönelik önemli projelerinin olduğunu bildiren Tütüncü, kruvaziyer limanı, organize sanayi bölgeleri, fuar alanları başta olmak üzere her alanda çok fazla hazırlıklarının olduğunu dile getirdi.