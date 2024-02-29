Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü dev projelerini anlattı

Modern dünya vizyonu doğrultusunda el birliğiyle Antalya'yı yeniden dünyanın en güzel kenti yapmak istediklerini dile getiren Tütüncü, tüm ilçelerde beş yıl boyunca yürütecekleri projelerin hepsini anlatmasının mümkün olmadığını, bunu kampanyalarla duyuracaklarını ifade etti.

Çalışmaları bilimsel bilginin ve rasyonel düşüncenin ışığında yürüteceklerini vurgulayan Tütüncü, kentte ulaşım, altyapı ve imar planlarının üç büyük sorun olduğunu kaydetti.

Ulaşım problemini kökünden halletmek gerektiğine işaret eden Tütüncü, "A noktasından B noktasına rahat ulaşabildiğiniz bir Antalya'yı herkese armağan edeceğiz. Ulaşım ana planını hazırlayacağız, yeni yollar açacağız, kavşaklar yapacağız, raylı sistemler ağını ve toplu ulaşım sistemini geliştireceğiz." diye konuştu.