AKINCI C, ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi! Sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu

Bayraktar AKINCI C, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2x850 HP gücündeki üçüncü varyantı gökyüzü ile buluştu. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. Bugün gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.