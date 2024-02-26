AKINCI C, ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi! Sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu

Bayraktar AKINCI C ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak.

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