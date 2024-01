Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'dan yeni projeler mesajı! "Gelecek nesillerin övgüyle bahsedeceği izler bırakalım"

"BİZE DÜŞEN BU 4,5 MİLYON HEMŞERİMİZLE BİRLİKTE ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİ İNŞA ETMEK"

Herkesin İzmir'e değişik vesilelerle geldiğini belirten Dağ, "Anadolu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine şöyle bir bakıyorum; esasında suyun ötesinden bir süreç. Özellikle Osmanlı Rus harbinden sonra başlayan bir süreç oluyor. Çok acılar yaşanıyor. Osmanlı- Rus harbinde 5 milyon insan yola çıkıyor, 1,5 milyonu yollarda vefat ediyor. 3,5 milyonu Anadolu'ya, bir kısmı da İzmir'e geliyor. Arkasından Balkan Savaşları'nda yine insanlar Anadolu'yu sadece bir toprak olarak değil, güvenliğinin en büyük tesis edildiği yer olarak görüyor. Oralardan buralara bu gerekçelerle daha çok gelmişiz. Daha sonra Anadolu'nun her yerinden İzmir'e, kendi yaşadığı yerde artık kendine bir gelecek göremeyen, üniversite okumaya gelip burada kalan ya da buraya gelen bir yakınının burada oluşturduğu ekosistemde 'Ben de ayakta kalırım' diyerek bu şehre hepimiz göç ettik. Bu şehirde Allah'a hamdolsun, Mardinli de Konyalı da Manisalı da suyun ötesi de oldu. Aslında hepimiz İzmirli olduk. Hepimiz İzmir'iz. Bu zenginliği biz her yerde görüyoruz. Her coğrafyadan insan olmasının artısı görüyoruz. Yüzyıllar boyunca bu coğrafyada bizim atalarımız inanılmaz sıkıntılar yaşayıp bizim var olacağımızı da bilmeden oralardan buralara göç etmek zorunda kalmış. Onlar zorluk yaşamış. 'Benden sonra gelecek nesiller bu sıkıntıyı yaşamasın' istemişler. 30 ilçesiyle her bir yerinde her bölgeden gelen insanlar var. Göçmen kelimesi bana çok soğuk bir kelime geldiği için 'suyun ötesi' kelimesini kullanıyorum. Sizler de buralısınız zaten. Bize düşen bu 4,5 milyon hemşerimizle birlikte önümüzdeki süreci inşa etmek" diye konuştu.