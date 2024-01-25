Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'dan yeni projeler mesajı! "Gelecek nesillerin övgüyle bahsedeceği izler bırakalım"
Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin İzmir Adayı Hamza Dağ, İzmir'in ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Kosova Rumeli Derneği'nde yaptığı konuşmada, "Projelerimizi çalışıyoruz ama ben şunu çok net bir şekilde söylüyorum; İzmir'in 30 tane ilçesinde izi, eseri olan, bu sokaklarda dolaşmış, bu sokakların derdini, tasasını, güzelliklerini bilen birisiyim.Buca Hastanesi yapılmasında da cezaevinin taşınmasında da bu kardeşinizin bir eseri oldu. Sizlere söyleyeceğimiz en önemli söz şu; 15 yıldır bu şehirde bir izimiz nasıl varsa, önümüzdeki 5 yılda, inşallah bir dönem daha 10 yılda, bizden sonra gelen nesillerin övgüyle bahsedeceği izleri eserleri hep birlikte bırakalım." dedi.
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İzmir Adayı Hamza Dağ, İzmir'in ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Buca ilçesindeydi. Dağ, Kosova Rumeli Derneği'ni ziyaret etti.
"15 YILLIK SİYASET GEÇMİŞİMİ KEFALET OLARAK SİZE SUNUYORUM"
Dağ, ziyarette yaptığı açıklamada, "Nasıl birçok belediye başkanının bu şehirde yaptıklarını anımsıyorsak öyle bir süreç yaşayacağız. Sadece büyükşehir belediyesi kronik sorunlarıyla ilgilenen bir durumda olmayıp, tarihe izler, eserler bırakacağız. Bunu bütün İzmirli hemşerilerimizle yapacağız. Dört evladım var. Evlatlarıma hangi nazarla bakıyorsam bütün İzmirli evlatlarıma da aynı nazarla bakıyorum. Hamza Dağ'ı ilk birkaç ay brifinglerle uğraşacağı için belki sokaklarda göremeyeceksiniz. Ancak, o birkaç ay geçtikten sonra beni nasıl burada görüyorsanız, nasıl daha önce Menderes Caddesi, Forbes Caddesi, Üçkuyular'da, Evka-1'de bulunmuşsak, Hamza Dağ'ı bu şehrin sokaklarında dolaşan, sadece klasik belediyecilik hizmetleri yapan değil, hanelerin içinde bilmediğimiz sıkıntılar varsa onları da çözen biri olarak göreceksiniz. Bunun taahhüdünü veriyorum, verirken de 15 yıllık siyaset geçmişimi kefalet olarak size sunuyorum" dedi.
"BİZE DÜŞEN BU 4,5 MİLYON HEMŞERİMİZLE BİRLİKTE ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİ İNŞA ETMEK"
Herkesin İzmir'e değişik vesilelerle geldiğini belirten Dağ, "Anadolu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine şöyle bir bakıyorum; esasında suyun ötesinden bir süreç. Özellikle Osmanlı Rus harbinden sonra başlayan bir süreç oluyor. Çok acılar yaşanıyor. Osmanlı- Rus harbinde 5 milyon insan yola çıkıyor, 1,5 milyonu yollarda vefat ediyor. 3,5 milyonu Anadolu'ya, bir kısmı da İzmir'e geliyor. Arkasından Balkan Savaşları'nda yine insanlar Anadolu'yu sadece bir toprak olarak değil, güvenliğinin en büyük tesis edildiği yer olarak görüyor. Oralardan buralara bu gerekçelerle daha çok gelmişiz. Daha sonra Anadolu'nun her yerinden İzmir'e, kendi yaşadığı yerde artık kendine bir gelecek göremeyen, üniversite okumaya gelip burada kalan ya da buraya gelen bir yakınının burada oluşturduğu ekosistemde 'Ben de ayakta kalırım' diyerek bu şehre hepimiz göç ettik. Bu şehirde Allah'a hamdolsun, Mardinli de Konyalı da Manisalı da suyun ötesi de oldu. Aslında hepimiz İzmirli olduk. Hepimiz İzmir'iz. Bu zenginliği biz her yerde görüyoruz. Her coğrafyadan insan olmasının artısı görüyoruz. Yüzyıllar boyunca bu coğrafyada bizim atalarımız inanılmaz sıkıntılar yaşayıp bizim var olacağımızı da bilmeden oralardan buralara göç etmek zorunda kalmış. Onlar zorluk yaşamış. 'Benden sonra gelecek nesiller bu sıkıntıyı yaşamasın' istemişler. 30 ilçesiyle her bir yerinde her bölgeden gelen insanlar var. Göçmen kelimesi bana çok soğuk bir kelime geldiği için 'suyun ötesi' kelimesini kullanıyorum. Sizler de buralısınız zaten. Bize düşen bu 4,5 milyon hemşerimizle birlikte önümüzdeki süreci inşa etmek" diye konuştu.
"BİZDEN SONRA GELEN NESİLLERİN ÖVGÜYLE BAHSEDECEĞİ İZLERİ ESERLERİ HEP BİRLİKTE BIRAKALIM"
"Huzurunuza hep milletvekili adayı olarak ya da milletvekili olarak geldim ama şimdi huzurunuzda Cumhur İttifakı büyükşehir belediye başkan adayıyım" diyen Dağ, şöyle devam etti:
"Projelerimizi çalışıyoruz ama ben şunu çok net bir şekilde söylüyorum; İzmir'in 30 tane ilçesinde izi, eseri olan, bu sokaklarda dolaşmış, bu sokakların derdini, tasasını, güzelliklerini bilen birisiyim. Buca'da da benim hayatımın bir bölümü geçti. Buca'nın her sokağında yürüyerek gezmiş bir kardeşinizim. Buca'nın 47 mahallesinde mutlaka tanıdığım insanlar oldu. Buca Hastanesi yapılmasında da cezaevinin taşınmasında da bu kardeşinizin bir eseri oldu. Sizlere söyleyeceğimiz en önemli söz şu; 15 yıldır bu şehirde bir izimiz nasıl varsa, önümüzdeki 5 yılda, inşallah bir dönem daha 10 yılda, bizden sonra gelen nesillerin övgüyle bahsedeceği izleri eserleri hep birlikte bırakalım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aldatmak'ın Ali Sezai'si bakın kiminle evli çıktı! Ercan Kesal'in eşi kendisinden daha da ünlü...
- Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu bu diyetle zayıflamış! 7 günde 3 kilo verdiren liste...
- Kuru üzümün bu faydasını kimse bilmiyor! 21 gün boyunca tüketirseniz...
- Faiz oranları Merkez Bankası kararıyla yeniden şekillendi! Elinde TL'si olan hemen baksın! 32 günlük banka banka getiri tablosu
- İbrahim Tatlıses "Herkesten dua istiyorum" diyerek paylaştı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri...
- Emeklilere 2.500 TL destek başvurusu ne zaman, şartları neler?
- Öğrencilere 10 bin TL burs başvuruları başladı mı?
- Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıymış! "Nasıl fark edemedik"
- KİPTAŞ 300 bin konut nedir? 700 Bin TL ilk yıl vade farksız kredi desteği müjdesi! 300 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
- İlave Tediye 1. taksit miktarları 2024 | 4D'li Taşeron Kamu işçisine zamlı zamlı tediye ödemesi ne zaman, hangi tarihte? 700 bin işçiye 13 günlük ödeme takvimi
- Barış Manço'nun ailesine mahkemeden kötü haber! Yargıtay'dan karar geldi! Alacakları tazminat...
- Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son haliyle gündem oldu! "Yıllar acımamış"