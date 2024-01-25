Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'dan yeni projeler mesajı! "Gelecek nesillerin övgüyle bahsedeceği izler bırakalım"

"BİZDEN SONRA GELEN NESİLLERİN ÖVGÜYLE BAHSEDECEĞİ İZLERİ ESERLERİ HEP BİRLİKTE BIRAKALIM"

"Huzurunuza hep milletvekili adayı olarak ya da milletvekili olarak geldim ama şimdi huzurunuzda Cumhur İttifakı büyükşehir belediye başkan adayıyım" diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Projelerimizi çalışıyoruz ama ben şunu çok net bir şekilde söylüyorum; İzmir'in 30 tane ilçesinde izi, eseri olan, bu sokaklarda dolaşmış, bu sokakların derdini, tasasını, güzelliklerini bilen birisiyim. Buca'da da benim hayatımın bir bölümü geçti. Buca'nın her sokağında yürüyerek gezmiş bir kardeşinizim. Buca'nın 47 mahallesinde mutlaka tanıdığım insanlar oldu. Buca Hastanesi yapılmasında da cezaevinin taşınmasında da bu kardeşinizin bir eseri oldu. Sizlere söyleyeceğimiz en önemli söz şu; 15 yıldır bu şehirde bir izimiz nasıl varsa, önümüzdeki 5 yılda, inşallah bir dönem daha 10 yılda, bizden sonra gelen nesillerin övgüyle bahsedeceği izleri eserleri hep birlikte bırakalım."