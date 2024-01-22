AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ’dan ilk vaat! İzmir’e özel konut geliyor! Hazırlıklar başladı...

İLK VAADİNİ VERDİ

Diğer yandan Adnan Menderes Havalimanı'nda konuşan Dağ "En azından beş yılın sonunda önemli bir mesafe kat edileceğini, niyetimizi kimseyi kırmadan, üzmeden, birebir diyalogla anlatacağız. Bu kentte yaşayan insanlara belediye aracılığıyla konut imkânı sağlamak istiyoruz. Belediyenin aracı olacağı sadece İzmir'de ikâmet edenlerin faydalanacağı bir proje üzerinde çalışıyoruz, yüzde 70-80'ini tamamladık. Şubat ayının ortalarına doğru projenin tanıtımını yapacağız" dedi.

'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Dağ'ın Kemeraltı ziyaretine eşlik eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, güzel İzmir'de sizlerle beraberiz. Güzel bir başlangıç yaptık, o başlangıcın üzerine yürüyoruz. İzmir'imiz için, ilçelerimiz için hayırlı olsun. 2023, yüzyılın seçimiydi, bunu bir demokrasi şöleni olarak gerçekleştirdik. Yeni bir şölene birlikte giriyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye kazanacak, 85 milyon kazanacak. Bugün, bu meydanda, sizlerle İzmir için beraberiz. İzmir halkının yaşam kalitesi için beraberiz.

Cumhur İttifakı olarak ülkenin dört bir yanında olduğu gibi İzmir için de çok özel bir çalışma gerçekleşti. Bu çalışmanın neticesinde bu güzel şehri çok iyi bilen, 12 yıl milletvekili olarak İzmir'in tüm noktalarında çalışmış, gayretiyle, enerjisiyle, liyakatiyle Hamza Dağ başkanımızı İzmir için Cumhurbaşkanımız uygun gördüler" dedi.