Vatandaşlıktan atılacakları gün iple çekiliyor! İşgalci İsrail ordusuna katılan Umay Akçay ve Mine Gümüşkaya’ya “yargılansın” davası!
Ümit Özdağ’ın partisine gönül veren Umay Akçay ile beraber soykırımcı ordusuna katıldığını duyuran Mine Gümüşkaya hakkında Türk vatandaşları harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından Siyonist İsrail için “Anavatanı savunmaya geldik” diyerek Gazzelilere ve Filistin’e destek verenlere hakaret eden bu iki şahıs hakkında ‘yargılansın ve vatandaşlıktan atılsın’ davası açıldı.
İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapan ve 22 bini aşkın insanın katline imza attı.
Söz konusu kanlı soykırıma destek olmak isteyen ve orduya dahil olan İsrail asıllı Türk vatandaşları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
KAFATASÇI TAYFADAN
Ümit Özdağ'ın partisi Zafer Partisi'ne gönül veren Umay Akçay'ın İsrail ordusuna katıldığına ilişkin paylaşımı gündemde büyük yankı uyandırmıştı. Akçay ile beraber Mine Gümüşkaya isimli şahıs da benzer paylaşımla soykırım ordusuna katıldığını duyurmuştu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Türk vatandaşları bu iki soykırım destekçisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Akçay ile Gümüşkaya'nın de "terör devleti" İsrail'in saflarında gönüllü asker olarak görev aldığı vurgulandı.
"YÜCE TÜRK YARGISI ÖNÜNDE HESAP VERMELİLER"
Umay Akçay hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde, "Bir emir komuta zincirine bağlı olarak Filistin'in her köşesinde ve özellikle Gazze'de yapılan soykırıma katılan bu kişinin Yüce Türk Yargısı önünde hesap vermesi Türk Milletinin tarihi sorumluluğunun bir gereğidir." ifadeleri kullanıldı.
Türk Ceza Kanununun (TCK) 76'ıncı maddesindeki "soykırım" suçundan yargılanması talep edilen Umay Akçay ve Mine Gümüşkaya ile ilgili "yabancı dahi olsa hakkında Türk yargısının kanunen yargılama hakkı ve görevi bulunduğu" ifade edildi.
VATANDAŞLIKTAN ATILACAKLARI GÜN İPLE ÇEKİLİYOR
Öte yandan suç duyurusu dilekçesinde, Akçay ile Gümüşkaya'nın vatandaşlıktan çıkarılması gerektiği belirtildi. Vatandaşlık Kanununun 29'uncu maddesine atıf yapılan dilekçede, "izin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapan kişilerin" vatandaşlıktan çıkarılabileceği hatırlatıldı.
Dilekçede şu ifadeler yer aldı:
"Bu kişinin ayrıca vatandaşlıktan da çıkarılması gerekmektedir. Zira 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29. maddesine göre izin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapan kişilerin Türk vatandaşlığı eylemlerinin resmi makamlarca tespit edilmesi halinde Cumuhurbaşkanı kararı ile kaybettirilebilir. Mezkur şahsın terör devleti işgalci İsrail'e gönüllü asker olduğu kendi paylaşımından anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca vatandaşlığın kaybettirilmesine ilişkin yasal şartların oluştuğu, bu itibarla yargılama neticesi beklenmeksizin Cumhurbaşkanlığı makamına idari yönden gereği yapılmak üzere bildirimde bulunulmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur."
BU ŞAHISLAR HER KÖTÜLÜĞÜ YAPABİLİR
Umay Akçay ile Mine Gümüşkaya hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde, "Sosyal medyada silahlı fotoğraflarını paylaşan, soykırım yapan bir işgal kuvvetine gönüllü asker olarak katılan, çocukların öldüğü bir yerde muhtemelen ölülerin üzerinden kolyelerini çalarak bunları da sosyal medyada paylaşmak arsızlığını gösteren kişilerle kol kola askerlik yapan bu şahsın her türlü kötülüğü yapabileceği de aşikardır. Her ne kadar bu uğurda can vermek dahil her türlü zulmü göze almışsak da kendisinden olmasa bile kimseye zarar vermeyi hak saymayan yüce ve şerefli dinimizin bir emri olarak gerekli tedbirlere başvuruyor ve tarafımıza 6284 sayılı kanuna göre koruma sağlanmasını talep ediyoruz. Bu şahsın silah kullanıyor olması gözetilerek en geniş tedbirlere hükmedilmesini talep ederiz." denildi.
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