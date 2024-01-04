Vatandaşlıktan atılacakları gün iple çekiliyor! İşgalci İsrail ordusuna katılan Umay Akçay ve Mine Gümüşkaya’ya “yargılansın” davası!

"YÜCE TÜRK YARGISI ÖNÜNDE HESAP VERMELİLER"

Umay Akçay hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde, "Bir emir komuta zincirine bağlı olarak Filistin'in her köşesinde ve özellikle Gazze'de yapılan soykırıma katılan bu kişinin Yüce Türk Yargısı önünde hesap vermesi Türk Milletinin tarihi sorumluluğunun bir gereğidir." ifadeleri kullanıldı.

Türk Ceza Kanununun (TCK) 76'ıncı maddesindeki "soykırım" suçundan yargılanması talep edilen Umay Akçay ve Mine Gümüşkaya ile ilgili "yabancı dahi olsa hakkında Türk yargısının kanunen yargılama hakkı ve görevi bulunduğu" ifade edildi.