Vatandaşlıktan atılacakları gün iple çekiliyor! İşgalci İsrail ordusuna katılan Umay Akçay ve Mine Gümüşkaya’ya “yargılansın” davası!

BU ŞAHISLAR HER KÖTÜLÜĞÜ YAPABİLİR

Umay Akçay ile Mine Gümüşkaya hakkındaki suç duyurusu dilekçesinde, "Sosyal medyada silahlı fotoğraflarını paylaşan, soykırım yapan bir işgal kuvvetine gönüllü asker olarak katılan, çocukların öldüğü bir yerde muhtemelen ölülerin üzerinden kolyelerini çalarak bunları da sosyal medyada paylaşmak arsızlığını gösteren kişilerle kol kola askerlik yapan bu şahsın her türlü kötülüğü yapabileceği de aşikardır. Her ne kadar bu uğurda can vermek dahil her türlü zulmü göze almışsak da kendisinden olmasa bile kimseye zarar vermeyi hak saymayan yüce ve şerefli dinimizin bir emri olarak gerekli tedbirlere başvuruyor ve tarafımıza 6284 sayılı kanuna göre koruma sağlanmasını talep ediyoruz. Bu şahsın silah kullanıyor olması gözetilerek en geniş tedbirlere hükmedilmesini talep ederiz." denildi.