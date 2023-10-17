Zafer Partisi destekçisi Umay Akçay İsrail ordusuna katıldı: Anavatanımızı savunmaktan gurur duyuyoruz
Mülteci karşıtı açıklamalarıyla Türk toplumunu provoke etmeye çalışan ve "Filistin davası bizim davamız değildir" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisine gönül veren Umay Akçay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gönüllü olarak İsrail ordusuna katıldığını duyurdu. Özdağ'ın İsrail'e yönelik açıklamaları gündemdeki sıcaklığını korurken Akçay yaptığı paylaşımda "Anavatanımızı savunmaktan gurur duyuyoruz! Herkes gelmeli ve orduya destek vermeli!" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından çok sayıda mülteci karşıtı paylaşım da yapan Akçay "İsrail ordusuna katıldığımız için kuduran, Hamas'ı destekleyen soysuzlar! Sizde Gazze'ye gelip Hamas'a katılsanıza sıkıysa!" dedi. İşte detaylar...
İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştirirken hiçbir savaş kuralını tanımadı. Binlerce Filistinliyi katleden İsrailliler savai suçu işlemeye devam ederken bölgede çok sayıda can kaybı yaşandı.
İSRAİL KATLİAM YAPIYOR
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden katliama başladı.
İSRAİL'E DESTEK VEREN ÖZDAĞ'IN PARTİSİNE GÖNÜL VEREN UMAY AKÇAY İSRAİL ORDUSUNA KATILDI
Bu gelişmeler yaşanırken mülteci karşıtlığı üzerinden yaptığı provokatif çıkışlarla ve İsrail'e verdiği destekle bilinen Ümit Özdağ'ın partisi olan Zafer Partisi'ne destek veren Umay Akçay isminde bir şahıs İsrail ordusuna katılarak Gazze'de yaşanan bu katliama ortak oldu.
"FİLİSTİN DAVASI BİZİM DEĞİLDİR"
Ümit Özdağ "Filistin davası bizim davamız değildir" ifadelerini kullanırken "Filistin'e gitmek isteyenler bir dakika durmasın burada. Biz hemen para toplarız, gemiyle yollarız onları." demişti.
YÜZLERCE MÜLTECİ KARŞITI PAYLAŞIM
Zafer Partisi'ne destek veren Umay Akçay, İsrail ordusuna katıldığı açıklarken gönüllü olarak İsrail ordusuna katılan Akçay'ın profilinde yüzlerce Suriyeli sığınmacı karşıtı paylaşım da bulunuyor.
"İSRAİL ORDUSUNA KATILDIĞIM İÇİN GURURLUYUM"
Umay Akçay yaptığı sosyal medya paylaşımında "Türk vatandaşı bir Yahudi olarak ülkeme döndüm ve İsrail ordusuna katıldım. Anavatanımızı savunmaktan gurur duyuyoruz! Herkes gelmeli ve orduya destek vermeli! Sevgiler Türkiye'm" ifadelerini kullandı.
"SIKIYSA GELİP HAMAS'A KATILIN"
Sosyal medya hesabından gelen tepkilere yanıt veren Zafer Partili Akçay "İsrail ordusuna katıldığımız için kuduran, Hamas'ı destekleyen soysuzlar! Sizde Gazze'ye gelip Hamas'a katılsanıza sıkıysa!" dedi.
Diğer yandan Akçay İsrail ordusuna yüzlerce Türk gencinin katıldığını iddia ederken, "Vatanımızı ve doğruluğu savunmaktan neden zorunuza gidiyor? Hamas bir terör örgütüdür" paylaşımında bulundu.
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