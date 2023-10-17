Zafer Partisi destekçisi Umay Akçay İsrail ordusuna katıldı: Anavatanımızı savunmaktan gurur duyuyoruz

İSRAİL'E DESTEK VEREN ÖZDAĞ'IN PARTİSİNE GÖNÜL VEREN UMAY AKÇAY İSRAİL ORDUSUNA KATILDI

Bu gelişmeler yaşanırken mülteci karşıtlığı üzerinden yaptığı provokatif çıkışlarla ve İsrail'e verdiği destekle bilinen Ümit Özdağ'ın partisi olan Zafer Partisi'ne destek veren Umay Akçay isminde bir şahıs İsrail ordusuna katılarak Gazze'de yaşanan bu katliama ortak oldu.