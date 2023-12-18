Vize sorunu çözülüyor! Diplomatik kaynaklardan AB açıklaması: 2024’te hızlanacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanması bekleniyor. Kaynaklar, "Vize serbestisi hedefine halel getirmeden, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir yaklaşıma, sisteme gidebilmek için hem AB'yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapılıyor. 2024'de vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var, büyük ihtimalle de bu olacak zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini" bilgilerini verdi.