Vize sorunu çözülüyor! Diplomatik kaynaklardan AB açıklaması: 2024’te hızlanacak

"BORRELL'İN TÜRKİYE RAPORUNU NOT ETTİK"

Diplomatik kaynaklardan, Borrell'in Türkiye raporu ile ilgili, "Borrell raporunu biz de not ettik. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'taki Avrupa Birliği'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur. Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz" denildi.