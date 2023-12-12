Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir? Faruk Koca’nın cezası belli oldu mu son dakika? Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı...

FARUK KOCA'NIN CEZASI NE OLUR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında ciddi yasal adımlar atılıyor.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca Faruk Koca için 6.5 yıl hapis cezası talep edilecek.



