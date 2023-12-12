Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir? Faruk Koca'nın cezası belli oldu mu son dakika? Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı...
MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından bir saldırı yaşandı. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Olayın detayları ise araştırılmaya başladı. Peki, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? İşte haberin detayları...
Türkiye Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Rizespor arasındaki mücadele sonrası şoke eden bir olay yaşandı. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen Faruk Koca hakkında karar çıktı. İşte haberin detayları...
FARUK KOCA TUTUKLANDI MI?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Gözaltındaki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi, alınan ifadelerin ardından "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklandı.
Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.
FARUK KOCA'NIN İLK İFADESİ!
Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesine Habertürk ulaştı. Koca, "Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" diyerek kendini savundu.
FARUK KOCA'NIN CEZASI NE OLUR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında ciddi yasal adımlar atılıyor.
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca Faruk Koca için 6.5 yıl hapis cezası talep edilecek.
TFF'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında ilk açıklamayı yaptı.
Büyükekşi açıklamasında; "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi.
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!
Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları söyledi:
"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."
FARUK KOCA KİMDİR?
Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.
Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır.
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