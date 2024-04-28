Bakan Fidan'dan Riyad'da Gazze diplomasisi! Peş peşe kritik görüşmeler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeler ele alındı. Öte yandan Bakan Fidan, Riyad'daki temasları kapsamında Ürdün ve Norveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GAZZE DİPLOMASİSİ!
Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı.
Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.
BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK TEMASLAR!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları sürdürüyor.
ÜRDÜN VE NORVEÇ'Lİ MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.
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