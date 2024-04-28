Bakan Fidan'dan Riyad'da Gazze diplomasisi! Peş peşe kritik görüşmeler

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.