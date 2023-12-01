Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem (34), Ankara'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Bakan Göktaş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cadde üzerinde bulunan bir eve taziye ziyaretine bulunmaya gitti.
Göktaş, ziyarette bulunduktan sonra otomobiline binerek evden ayrıldı. Bakan ayrıldıktan sonra Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem ve yanında bulunan bir polis memuru daha Bakan'ın arkasından gitmek için yolun karşısında bulunan otomobillerine doğru ilerledi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 KC 290 plakalı otomobil, polis memuru Musa Erdem'e çarptı.
METRELERCE SAVRULDU
Erdem, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Karşı şeride savrulan Erdem, bu kez 34 HDT 114 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar 34 HDT 114 plakalı otomobili kaldırarak Erdem'i çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bakan Göktaş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, Polis Memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.
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