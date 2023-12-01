Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu

METRELERCE SAVRULDU

Erdem, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Karşı şeride savrulan Erdem, bu kez 34 HDT 114 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar 34 HDT 114 plakalı otomobili kaldırarak Erdem'i çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.