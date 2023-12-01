Başkan Erdoğan’dan şehit polis Musa Erdem’in ailesine başsağlığı mesajı

ŞEHİT POLİS MUSA ERDEM İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TÖREN



Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem için tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile mesai arkadaşları katıldı.