Başkan Erdoğan'dan şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, Ankara'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
ŞEHİT POLİS MUSA ERDEM İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TÖREN
Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem için tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile mesai arkadaşları katıldı.
Törende yapılan duanın ardından konuşan Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, şehadetin peygamberlikten sonraki en büyük makam olduğunu söyledi.
Şehadetin kutlu olduğu kadar şehidin arkasında kalanların metanetinin de önemli olduğunu belirten Bal, şehit Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diledi.
Törenden sonra şehit polis memuru Erdem'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.
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