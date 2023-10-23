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Gazzeli çocuk anestezisiz ameliyata alındı! Acısı dinsin diye Kur'an'a sığındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Gazzeli çocuk anestezisiz ameliyata alındı! Acısı dinsin diye Kur’an’a sığındı

Gazze'ye günlerdir bombalarla ölüm yağdıran İsrail'in hava saldırısında yaralanan bir çocuk gündeme oturdu. Anestezi imkanı olmadan ameliyat olan çocuk, acısını atlatabilmek için Kur'an-ı Kerim okudu.

Kana susamış katil İsrail'in Gazze'deki zulmü bitmek bilmiyor. Her geçen gün daha da şiddetlenen saldırılarda siviller, hastaneler, camiler ve evler hedef alınarak soykırım yapılıyor.

İşgalci İsrail'in saldırılarının ardından bölgeden gelen görüntüler ise yürekleri dağladı.

KUR'AN-I KERİM OKUDU

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan bir çocuk, İsrail ambargosu nedeniyle hastanede anestezi imkanları bulunmadığı için ameliyat sırasında Kur'an-ı Kerim okuyarak acısını atlatmaya çalıştı.

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