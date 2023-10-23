Gazzeli çocuk anestezisiz ameliyata alındı! Acısı dinsin diye Kur'an'a sığındı
Gazze'ye günlerdir bombalarla ölüm yağdıran İsrail'in hava saldırısında yaralanan bir çocuk gündeme oturdu. Anestezi imkanı olmadan ameliyat olan çocuk, acısını atlatabilmek için Kur'an-ı Kerim okudu.
İşgalci İsrail'in saldırılarının ardından bölgeden gelen görüntüler ise yürekleri dağladı.
KUR'AN-I KERİM OKUDU
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaralanan bir çocuk, İsrail ambargosu nedeniyle hastanede anestezi imkanları bulunmadığı için ameliyat sırasında Kur'an-ı Kerim okuyarak acısını atlatmaya çalıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları, ödeme planı son durum 2023!
- Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor? Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
- 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşti! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...
- BEKÇİLİK PA sonuç ekranı "www.pa.edu.tr"! 23 Ekim 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!
- 1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- Özdebir TYT deneme cevap anahtarı 2023-2024! ÖZDEBİR TÜRKİYE GENELİ TYT sonuçları ve cevap anahtarı açıklandı mı?
- 23 Ekim 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?
- KYK YURT KAHVALTI SAATLERİ || 2023-2024 KYK sabah kahvaltı saati kaçta başlıyor ve bitiyor?
- SSK- Bağkur'luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...
- MasterChef'te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...