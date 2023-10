Şehit ailelerinden Kemal Kılıçdaroğlu’nun tezkere kararına tepki!

Terör örgütü PKK/YPG'nin Mardin'in Nusaybin ilçesine yönelik gerçekleştirdiği havanlı saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i kaybeden şehit kızı Gülay Demir, "Sayın Kılıçdaroğlu ben babamı Dünya Kız Çocukları Günü'nde, yani 11 Ekim günü Suriye'den atılan bir havan mermisiyle kaybettim. 4 yıldır her pencereden sınıra baktığımda yaşadığım acılar tazeleniyor. Bu acımız hiç dinmedi, PKK'ya öfkemiz de hiç bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu her grup toplantısında 'Sınır namustur' sözünü Ankara'dan rahat bir şekilde kullanabiliyor. Eğer bu sözünde samimiyse gelip bizler gibi Suriye'ye bakıp öyle söylesin. Biz sadece canlarımızı değil, evlerimizi de kaybettik" dedi.