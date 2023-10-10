CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı
Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereye hayır diyeceklerini açıkladı.
Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8'li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in büyükbaşları tarafından büyük destek görmüştü. Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve desteklenmesi için her gün bir elebaşı Kılıçdaroğlu ile ilgili videolar çekip oy toplamaya çalışmıştı.
Suriye ile Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT tarafından düzenlenen terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmaya yönelik operasyonlar, elebaşlarının canını sıktı. Söz konusu bölgede terörün kökünün kazınması için Irak ve Suriye tezkerelerinin 2 yıl daha uzatılması konusu Meclis'e geldi.
HDPKK ile iş birliği yapan CHP'nin tezkere için vereceği yanıt büyük merak konusuyken Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında 'hayır' diyeceklerini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresi ile ilgili olarak "Bir tek yabancı askerin postalının Türkiye'ye değmesini istemiyoruz. Bana 'neden' hayır diyorsunuz diye soruyorlar, milliyetçiyim diyorsan 'hayır' diyeceksin" dedi.
BAHÇELİ "CHP TARİHİ İMTİHANLA KARŞI KARŞIYADIR" DEMİŞTİ
Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresi konusunda tarihi bir imtihanla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu teröre karşı ise çıksınlar nerede durduğunu açıklasınlar. Tezkereye itiraz etmeye çalışanlar Türkiye'nin karşı cephesidir. Bu şer ve bölücü cephe mutlaka mağlup edilecektir. Terörden rahatsız olanlar tezkereye karşı çıkmamalı. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla birlikte şehitlere ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir." ifadelerini kullanmıştı.
TEZKERE SÜRESİNİN UZATILMASI MECLİS'TE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği dile getirildi.
Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkat çekilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.
2021 YILINDA DA HAYIR DEMİŞLERDİ
CHP, Suriye ve Irak'a iki yıllığına sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye 2 yıl önce de 'hayır' oyu vermişti.
IRAK VE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGULANDI
Tezkerede, bu gelişmeler çerçevesinde terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasının, milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği belirtildi.
Tezkerede şunlar kaydedildi:
"Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 (2014) sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.
Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 02.10.2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 26.10.2021 tarihli ve 1310 sayılı TBMM kararı ile 30.10.2023 tarihine kadar uzatılan iznin süresinin, 30.10.2023 tarihinden itibaren iki yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."
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