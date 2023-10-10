CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Irak ve Suriye tezkeresine ’hayır’ oyu vereceklerini açıkladı

Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8'li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in büyükbaşları tarafından büyük destek görmüştü. Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve desteklenmesi için her gün bir elebaşı Kılıçdaroğlu ile ilgili videolar çekip oy toplamaya çalışmıştı.

Suriye ile Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT tarafından düzenlenen terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmaya yönelik operasyonlar, elebaşlarının canını sıktı. Söz konusu bölgede terörün kökünün kazınması için Irak ve Suriye tezkerelerinin 2 yıl daha uzatılması konusu Meclis'e geldi.