Başkan Erdoğan’dan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde önemli mesajlar

"14 - 28 MAYIS SEÇİMLERİNDEKİ GAYRETLERİNİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet verip de ebediyete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Bilhassa, ülkemizin üzerinde son dönemde oynanan en büyük oyunların tekmilinin birden sergilendiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki gayretlerinizi asla unutmayacağız.

Bu seçimlerde, milli iradenin tecellisi için gece-gündüz çalışan her bir teşkilat mensubumuz ile milli iradeye sahip çıkan her bir kardeşime, vatandaşıma, buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde omuz omuza mücadele ettiğimiz Cumhur İttifakı'ndaki her bir ortağımıza, ittifak partilerimize gönül veren kardeşlerimize hassaten teşekkürlerimi sunuyorum.

İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde bu kararlı tutumu tekrar sergileyerek, Türkiye Yüzyılı'nın muştusunu bir kez daha cümle âleme beraber ilan etmeye hazır mıyız?

"DURMADAN, YORULMADAN, USANMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası" diyen Yunus Emre'nin izinde… "Dün dünle gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım" diyen Hazreti Mevlana'nın yolunda… "Lütfunu dilediğine vereceğini" buyuran Rabbimize ram olarak yeminli İslam ve Türk düşmanlarının ne dediğine bakmadan davamızın ve memleketimizin söz konusu olduğu her durumda, geri kalan her şeyi teferruat görerek durmadan, yorulmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz. Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.