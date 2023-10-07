Başkan Erdoğan'dan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önemli mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun coşkunun yaşandığı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginliğe yönelik konuşurken her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Erdoğan "İlk kıblemize karşı her türlü işgal ve girişime karşısındayız." ifadelerini kullandı. Diğer yandan ekonomiye de değinen Başkan Erdoğan ilk kabine toplantısı sonrasında emekli memurlara yeni bir müjde vereceklerini duyurdu. Sivil anayasayı Türkiye'ye kazandıracaklarını söyleyen Başkan Erdoğan deprem bölgesinin de tamamen yeniden ihya ve inşa edileceğinin altını çizdi. İŞte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun coşkunun yaşandığı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Davamız "Türkiye Binyılı" yürüyüş davası. Şehit ve gazilerimizle ecdadın emanetine sahip çıkacağız.
Bu sevda, ülkemizin milletimizin ve devletimizin beka mücadelesinin adı olan Cumhur İttifakı'nın sevdasıdır.
Seçimlerdeki gayretlerinizi unutmayız. 14 ve 28 Mayıs'ta ülkemiz üzerine büyük oyunlar oynandı.
Sivil anayasayı ülkemize kazandıracağız.
Deprem bölgesini tamamen ihya ve inşa edeceğiz.
Terörün kaynağını kurutacağız.
İsrail ve Filistin'de taraflar itidalli olmalı, fevri adımlardan uzak durulmalı.
İlk kıblemize karşı her türlü işgal ve girişminde karşısındayız.
Emekli memurlarımızla ilgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. Kabine sonrası müjdemizi açıklayacağız.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
"Bir beyaz rahmettir, bir yeşil murat, görmeyen ne bilir, oy bu sevdayı, tüter buram buram, yücelir kat kat arttırır gün, hafta, ay bu sevdayı değişir bu mevsim, bu poyraz keser yurdumda davamın rüzgârı eser, gün gelir anlayıp bağrına basar şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı yeminim var oğlum kızım üstüne, yazdım nakış nakış, özüm üstüne çilesi belası gözüm üstüne derdimin dermanı say bu sevdayı.
Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, AK Partimizin değerli mensupları, kıymetli misafirler, salonumuzun dışında, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında gönlüyle, kalbiyle burada olan değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
Kongremizi teşrif eden saygıdeğer devlet başkanlarına, bakanlara ve parti temsilcilerine hoş geldiniz diyorum. Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salondadır.
"BU SEVDA TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETME SEVDASIDIR"
Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılını inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye bin yılına yürüyüş sevdasıdır. Bu sevda, şehitleri ve gazileriyle ecdadın emanetine sahip çıkma sevdasıdır. Bu sevda, "yok sayıldıkça daha çok var olanların" sevdasıdır.
Bu sevda, kutsalları, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyanların sevdasıdır. Bu sevda, ak saçlı ninelerimizin, ak sakallı dedelerimizin, gözleri umutla parlayan kadınlarımızın, erkeklerimizin, gençlerimizin sevdasıdır. Bu sevda, daha doğmamış bebeklerin, gelecek kuşakların sevdasıdır. Bu sevda, her gün yeni bir umutla uyanan mazlumların, mağdurların sevdasıdır.
Bu sevda, her seçimde sandıklardan partimizi birinci çıkaran ana kadememizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, mahalle ve sandık temsilcilerimizin, velhasıl teşkilatımızın tüm mensuplarının, AK Parti'ye gönül veren herkesin, AK Parti ailesinin tüm üyelerinin sevdasıdır.
Bu sevda, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin beka mücadelesinin adı olan Cumhur İttifakı'nın sevdasıdır. Bu sevda, bin yılda bu toprakları vatan yapan, Allah'tan başka kimseden korkusu olmayan, vicdanı ve irfanıyla, bilgisi ve görgüsüyle insanlığa örnek olan aziz milletimizin her bir ferdinin sevdasıdır. Yoluna kurban olduğumuz bu sevda Adana'nın, Adıyaman'ın, Afyonkarahisar'ın, Ağrı'nın, Aksaray'ın, Amasya'nın, Ankara'nın sevdasıdır. Bizi biz yapan, bir yapan, diri tutan, hayat veren bu sevda, Antalya'nın, Artvin'in, Aydın'ın, Ardahan'ın, Balıkesir'in, Bartın'ın, Batman'ın, Bayburt'un, Bilecik'in sevdasıdır. Kapılmaktan şeref duyduğumuz bu sevda Bingöl'ün, Bitlis'in, Bolu'nun, Burdur'un, Bursa'nın, Çanakkale'nin, Çankırı'nın, Çorum'un, Denizli'nin, Diyarbakır'ın sevdasıdır.
"BU SEVDA KADER ORTAKLIĞI OLAN NECİP BİR MİLLETİN SEVDASIDIR"
Uğruna varlığımızı adadığımız bu sevda, Düzce'nin, Edirne'nin, Elazığ'ın, Erzincan'ın, Erzurum'un, Eskişehir'in, Gaziantep'in, Giresun'un, Gümüşhane'nin, Hakkâri'nin, Hatay'ın sevdasıdır. Kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten bu sevda, Iğdır'ın, Isparta'nın, İstanbul'un, İzmir'in, Kahramanmaraş'ın, Karabük'ün, Karaman'ın, Kars'ın, Kastamonu'nun, Kayseri'nin, Kırıkkale'nin sevdasıdır. Dilimize destan olan bu sevda, Kırklareli'nin, Kırşehir'in, Kilis'in, Kocaeli'nin, Konya'nın, Kütahya'nın, Malatya'nın, Manisa'nın, Mardin'in, Mersin'in, Muğla'nın, Muş'un sevdasıdır. Su gibi, ekmek gibi, aş gibi aziz bildiğimiz bu sevda, Nevşehir'in, Niğde'nin, Ordu'nun, Osmaniye'nin, Rize'nin, Sakarya'nın, Samsun'un, Siirt'in, Sinop'un, Sivas'ın sevdasıdır. Bize haysiyetli, basiretli, hamiyetli ve asil bir millet olduğumuzu hatırlatan bu sevda, Şanlıurfa'nın, Şırnak'ın, Tekirdağ'ın, Tokat'ın, Trabzon'un, Tunceli'nin, Uşak'ın, Van'ın, Yalova'nın, Yozgat'ın, Zonguldak'ın sevdasıdır.
Gönül coğrafyamızı kucaklayan bu sevda, Lefkoşa'dan Karabağ'a, Saraybosna'dan Sarı Irmak'a, Medine'den Semerkant'a, Kudüs'ten Kazan'a,Alp Dağlarından Altay Dağları'na,Adriyatik'ten Afrika'nın ortalarına kadar. Gerisinde binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet kardeşliği ve kader ortaklığı olan necip bir milletin sevdasıdır. Bu yüce sevdayı gönlünün en mutena köşesinde taşıyan siz değerli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.
Kuruluşundun bugüne AK Parti'nin temsilcisi olduğu sevdaya, davaya, yürüttüğü çalışmalara, verdiği mücadeleye destek olan, katkı sağlayan, fedakârca sorumluluk üstlenen herkese şükranlarımı sunuyorum.
"14 - 28 MAYIS SEÇİMLERİNDEKİ GAYRETLERİNİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet verip de ebediyete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
Bilhassa, ülkemizin üzerinde son dönemde oynanan en büyük oyunların tekmilinin birden sergilendiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki gayretlerinizi asla unutmayacağız.
Bu seçimlerde, milli iradenin tecellisi için gece-gündüz çalışan her bir teşkilat mensubumuz ile milli iradeye sahip çıkan her bir kardeşime, vatandaşıma, buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde omuz omuza mücadele ettiğimiz Cumhur İttifakı'ndaki her bir ortağımıza, ittifak partilerimize gönül veren kardeşlerimize hassaten teşekkürlerimi sunuyorum.
İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde bu kararlı tutumu tekrar sergileyerek, Türkiye Yüzyılı'nın muştusunu bir kez daha cümle âleme beraber ilan etmeye hazır mıyız?
"DURMADAN, YORULMADAN, USANMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
"Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası" diyen Yunus Emre'nin izinde… "Dün dünle gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım" diyen Hazreti Mevlana'nın yolunda… "Lütfunu dilediğine vereceğini" buyuran Rabbimize ram olarak yeminli İslam ve Türk düşmanlarının ne dediğine bakmadan davamızın ve memleketimizin söz konusu olduğu her durumda, geri kalan her şeyi teferruat görerek durmadan, yorulmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz. Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.
"SİVİL ANAYASAYI İNŞALLAH ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"
Cumhurla Cumhuriyetin arasındaki duvarları yıktığımız gibi, Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız. Siz yeter ki bu inanca sahip olun.
Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz. Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu, değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız.
Biz LGBT tanımıyoruz. Kim LGBT'yi tanıyorsa onlar beraber yürüsün. Cumhur İttifakı olarak da tanımıyoruz.
"GENÇLERİMİZİ KARAMSARLIĞA SÜRÜKLEMEK İSTEYENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Yarısı yalan, yarısı yanlış haberler ve beyanlarla milletimizi, özellikle de gençlerimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere biz ülkemizde izin vermeyeceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına, onurunun zedelenmesine, hayallerinin gölgelenmesine asla rıza göstermeyeceğiz.
Terörü kaynağında kurutma" bu stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından marjinal örgütlere bütün bunlara kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. "Bir gece ansızın gelebiliriz" ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz.
İSRAİL HAMAS GERİLİMİ
Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.
"BİZE DAYATILAN FİZİKİ VE ZİHNİ SINIRLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"
Bu ülkenin her bir vatandaşının, doğumundan ölümüne kadar "adalet, güvenlik, eğitim ve sağlık" başta olmak üzere her türlü hizmetten en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacağız.
Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız.
Kaderini ülkesinin ve milletinin kaderiyle bütünleştirmiş bir partiye, bir kadroya ve bir ittifaka yakışan da budur. Bize düşen hak ve hakikat mücadelesini son nefesimize kadar sabırla sürdürmektir. Bugün buradaki birlikteliğimizi, işte bu ahdin ve azmin sembolü olarak görüyoruz.
Rabbim bu kutlu mücadelede yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Rabbim bu meşakkatli yolda istikametini kaybedenleri de ıslah eylesin…
AK Parti, kadrosuyla, teşkilatıyla, programıyla, eser ve hizmetleriyle, milletimizi hayalleriyle buluşturan siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdi. Şimdi Türkiye, yine Cumhur İttifakının ve AK Partinin kılavuzluğunda yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönemde, son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız.
Sahibi Hak olduğu için zaferinin mutlaklığına tüm kalbimizle inandığımız davamızın bayrağını hep yükselteceğiz. Bu ufku önce Türkiye Yüzyılıyla aydınlatacak, ardından hedeflediğimiz asıl yere çıkartacağız. İnsanlığın geleceğine yön veren, ruhunu şekillendiren, yolunu çizen ne varsa, hepsine de kendi değerlerimizin, kendi ülkülerimizin, kendi sevdalarımızın damgasını vuracağız.
İnsanıyla, tabiatıyla, teknolojisiyle her alanda dünyanın yeni düzeninde bize sunulana tâbi olarak değil, belirleyici olarak yerimizi alacağız.
Kuruluşumuzdan bugüne 22 yıldır yaptığımız her işi, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmeti, bu büyük şahlanışın girizgâhı, dibacesi, besmelesi olarak görüyoruz.
"GENÇLERİMİZİN GAYRETİYLE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"
Ömrümüz yeterse biz, yetmezse gözlerindeki ışıltıyı, yüreklerindeki coşkuyu buradan bile görebildiğim gençlerimizin gayretiyle hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.
İnşallah, bu bayrak yarışında, son 21 yılda olduğu gibi, bundan sonra da en önde hep sizler yer alacaksınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bazıları, nasıl olup da bunca zamandır partimizin girdiği her seçimden açık ara birinci çıkabildiğini bir türlü anlayamıyor. Hâlbuki ülkenin 21 yılda kat ettiği kalkınma ve demokrasi mesafesine baksalar, bu sorunun cevabını kendiliğinden bulacaklar. Maalesef bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var hakikati söyleyemiyor, kalpleri ve vicdanları zaten nasır bağlamış durumda. Şöyle azıcık gözlerini açsalar, kulaklarını kabartsalar, gönüllerinin pasını silseler, her şeyin farkına varacaklar.
Eğitime baksalar; Derslik sayımızı 343 binden 620 bine, üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselttiğimizi, okullarımıza 800 bin yeni öğretmen atadığımızı, üniversite öğrenci sayımızı 7,5 milyona çıkarttığımızı, yurt kapasitesini 950 bine ulaştırdığımızı, mesleki eğitimi güçlendirdiğimizi görecekler.
Sağlığa baksalar; Hastane yatak kapasitemizi 164 binden 268 bine ulaştırdığımızı, şehir hastaneleriyle hizmet kalitesini zirveye çıkardığımızı, sağlık sistemini baştan sona yenilediğimizi görecekler.
Adalete baksalar; Hâkim-savcı sayımızı 24 bine yaklaştırdığımızı, yargının yükünü azalttığımızı, adalet sisteminin altyapısını yenilediğimizi, yargıyı vesayetin güdümünden kurtarıp adına hüküm verdiği millete ram ettiğimizi görecekler.
Güvenliğe baksalar; İstiklalimize ve istikbalimize göz diken terör örgütlerinin, onları üzerimize salan emperyalistlerin heveslerini nasıl kursaklarında bıraktığımızı, sınır ötesi harekâtları ve 15 Temmuz gibi destanları nasıl yazdığımızı görecekler.
Sosyal yardımlara baksalar; Ülkemizdeki ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın, her mazlumun yanında yer aldığımızı, engellileri eğitimden istihdama hayatın her alanında desteklediğimizi, kimsesizlerin kimsesi olduğumuzu görecekler.
Ayrıntılar geliyor...
PARTİLİLERİ SELAMLADILAR
Erdoğan, kongrenin yapıldığı spor salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra kongre salonuna eşi Emine Erdoğan ile girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak, Başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Yardımcılığını AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, üyeliklerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı Kongre Divanı'nı selamladı.
Daha sonra sahneden partilileri ve delegeleri selamlayan Erdoğan çifti, kendileri için ayrılan bölüme geçti. Erdoğan'ın, salona gelişi esnasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı seslendirildi. Daha sonra "Bizler", "Yüzler", "Sözler" ve "İzler" başlıklı AK Parti icraatları ve Türkiye Yüzyılı'nın anlatıldığı video izletildi.
DUYGU DOLU ANLAR
Başkan Erdoğan ve rahmetli annesi Tenzile Erdoğan'ın yer aldığı koreografi salonu duygulandırdı.
BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDİYOR
Kongre dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.
"CUMHURİYETİN YÜZ AKI TÜRKİYE'NİN ORTAK AKLI"
Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu. Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.
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