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Başkan Erdoğan'dan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli memurlara müjde! Tarih verdi...

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Giriş: 07.10.2023 13:21
Güncelleme:07.10.2023 13:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun coşkunun yaşandığı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginliğe yönelik konuşurken her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Erdoğan "İlk kıblemize karşı her türlü işgal ve girişime karşısındayız." ifadelerini kullandı. Diğer yandan ekonomiye de değinen Başkan Erdoğan ilk kabine toplantısı sonrasında emekli memurlara yeni bir müjde vereceklerini duyurdu. Sivil anayasayı Türkiye'ye kazandıracaklarını söyleyen Başkan Erdoğan deprem bölgesinin de tamamen yeniden ihya ve inşa edileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...
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