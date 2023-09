Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gemi denize indirme ve teslim töreninde konuştu: Azerbaycan’ı ’iki devlet tek millet’ anlayışıyla desteklemeye devam ediyoruz

TÜRKİYE-PAKİSTAN ARASINDAKİ TARİHİ DOSTLUK VURGUSU

Güler, Türkiye ve Pakistan arasında kökleri tarihin derinliklerinden gelen güçlü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu, bu yakın dostluk ve kardeşlik anlayışının bugün de ülkeler arasındaki çok yönlü işbirliğine ve mükemmel ilişkilere zemin hazırladığını, ortak geleceğe yön verdiğini vurguladı.

Pakistan'la her alanda sürdürülen ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini kaydeden Güler, "Savunma sanayi alanındaki projelerimiz de işbirliğimizin önemli sac ayaklarından birisini oluşturmaktadır. Üstelik artan şekilde kırılgan hale gelen bu küresel güvenlik ortamında dost ve müttefik ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın her zamankinden daha önemli hale geldiği düşünüldüğünde savunma sanayi işbirlikleri de büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen ve kritik öneme haiz MİLGEM projeleri, bölgesinde etkin, dünyada saygın iki ülke olan Türkiye ve Pakistan için büyük bir kazançtır." ifadelerini kullandı.

Güler, Pakistan'ın deniz kuvvetlerini güçlendirmek için kendilerini tercih etmesinin ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu dile getirerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: