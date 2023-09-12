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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

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