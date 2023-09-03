Hatay’da ‘Türk kotası doldu’ iddiasına valilikten yalanlama! Dezenformasyon planları ellerinde patladı
Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da, hasarsız evlerine geri dönmek isteyen vatandaşlar için çalışmalar hızla sürerken muhalif kanal algı çalışmalarına başladı. "Türk vatandaşlarının hasarsız evlerde ikametinin kontenjanın dolu olması gerekçesiyle onaylanmadığı”na ilişkin asılsız iddialarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li Lütfü Savaş ve yandaş bir medyanın dezenformasyon planı ellerinde patladı. Hatay Valiliği tüm iddiaları yalanladı.
"Hatay'daki depremden sonra kaydını başka illere alan ve bugünlerde hasarsız evlerine dönmek isteyen depremzedeler nüfus müdürlüklerinden, "kota doldu" denilerek geri çevriliyor" iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından bir haber alıntılayarak "Hatay'da Türk kotası uygulaması başlamış. Birisi bize bunu izah etmeli. Neden Türkler Hatay'da sağlam evlerine "kota doldu" bahanesi ile döndürülmüyor? Depremzedeye Hatay'a dönüş izni yok!" paylaşımı üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama geldi.
Aynı haber kaynağına konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş da provokatif bir şekilde söylentileri körükledi. Savaş, "550 bin Suriyeliye Hatay'da yer var da, Hataylıya mı yok?" ifadelerini kullandı.
İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem tarihinden itibaren şu ana kadar 87 bin 862 aileden adres beyanı alan Hatay'daki tüm nüfus müdürlükleri, randevu sistemi ile çalışmalarına devam etmektedir. Hiçbir vatandaşımızın geri çevrilmesi veya "kota" şeklinde bir uygulama söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.
Kentteki çalışmaların devletin tüm imkanlarıyla beraber devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "İddiaların aksine, depremzedelerin hasarsız/az hasarlı durumda olan evlerinde ikamet edebilmeleri için hasar gören ve Hatay Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan şebeke suyu hattının onarımı da Hatay Valiliği tarafından yapılmaktadır." denildi.
"Hatay'daki depremden sonra kaydını başka illere alan ve bugünlerde hasarsız evlerine dönmek isteyen depremzedeler nüfus müdürlüklerinden, "kota doldu" denilerek geri çevriliyor" iddiası doğru değildir.⬇️ pic.twitter.com/Z65Hud0ocy— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 3, 2023
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