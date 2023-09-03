Hatay’da ‘Türk kotası doldu’ iddiasına valilikten yalanlama! Dezenformasyon planları ellerinde patladı

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem tarihinden itibaren şu ana kadar 87 bin 862 aileden adres beyanı alan Hatay'daki tüm nüfus müdürlükleri, randevu sistemi ile çalışmalarına devam etmektedir. Hiçbir vatandaşımızın geri çevrilmesi veya "kota" şeklinde bir uygulama söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.